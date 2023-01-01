"Патовая ситуация": эксперт дал неутешительный прогноз по войне в Украине
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В россии ищут способы вернуть сбежавших граждан
Полномасштабное российское вторжение будет продолжаться еще долго, поскольку российское общество показало, что готово мириться с огромными потерями.
Как сообщает WP, об этом рассказал профессор Кшиштоф Женгота из Института политических наук Варминско-Мазурского университета в Ольштыне.
По его словам, окружение российского диктатора владимира путина показывает, что война будет идти еще долго, а большие потери среди солдат не являются причиной для остановки вторжения. Поэтому он считает, что россия еще может позволить себе вести войну, так как человеческого ресурса у нее еще достаточно.
Профессор также говорит, что Украина тоже не готова отказываться от своих территорий и намерена вернуть Крым и Донбасс.
"Это патовая ситуация, которая может длиться годами", — отметил он.
Женгота подчеркнул, что в россии из-за огромных потерь и массового бегства людей из страны нарастает демографический кризис. Поэтому российское руководство будет искать способы вернуть сбежавших граждан и тем самым получить больше "пушечного мяса".
Как сообщалось ранее, глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее предупредил россиян, что путин намерен в начале января объявить военное положение в стране и закрыть границы.