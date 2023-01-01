Россиянам действительно не хватает ракет: в разведке сказали, сколько еще массовых атак ждать Украине

Страна-агрессор продолжает производство снарядов, но оно не так мощно, как раньше

Канун Нового года ознаменовался для украинцев очередной массированной ракетной атакой россиян. Но, несмотря на серьезность обстрелов, масштабность использования оккупантами боеприпасов значительно снизилась. В Главном управлении разведки убеждены, что это еще одно свидетельство критического дефицита снарядов в российской армии. Скорее всего, имеющегося у врага запаса может хватить еще на два-три удара.

Об этом представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в эфире национального телемарафона. По его мнению, больше всего россиянам не хватает баллистических ракет, а также снарядов, используемых боевой авиацией.

"Приближаются к окончанию запасы "Калибров". Гораздо уменьшаются крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555. И наши подсчеты очень просты. Максимум, на что способна россия — это два-три нанесения таких мощных ударов, как вот мы наблюдали за последнее время", — убежден военнослужащий.

Стоит отметить, что речь шла также о баллистических ракетах "Искандер". И хотя в разведке утверждают, что долгое время атак с использованием такого оружия не было, реалии последних дней демонстрируют иную картину.

Ночью 30 декабря один из "Искандеров" повредил инфраструктуру городка на Черниговщине, о чем сообщал глава ОВА Вячеслав Чаус. А 31 числа враг обстрелял такими ракетами и Николаевщине. По информации главы областной администрации Виталия Кима, было применено по меньшей мере шесть экземпляров подобного вооружения. Добавим, что они были выпущены не по военным объектам, а по жилому сектору, в том числе частному. Есть повреждения домов и автомобилей, ранения получили несколько человек.

Дома разрушены, на земле огромные воронки

Досталось и автомобилю

Добавим, что новогодняя ночь не прошла без сигналов воздушной тревоги для всей Украины. Впрочем, ночью противник использовал в основном дроны-шахеды, атаковав ракетами только Киевщину. "Телеграф" более подробно рассказывал о последствиях удара по столице.