"Поздравили" с Новым годом: куда попали российские дроны на Киевщине (фото)

Про пострадавших пока ничего неизвестно

Российские оккупанты атаковали Киевщину в ночь первого января. Под удар дронов Shahed попали объект энергетической инфраструктуры и гражданские объекты.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, по области запустили около трех десятков беспилотников. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но объект инфраструктуры частично поврежден.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что часть обломков "Шахеда" упали на спортивной площадке. Он также опубликовал фото сбитого беспилотника. На нем написано "С новым годом". "Настоящий орко — style", — прокомментировал Небытов.

Обломки беспилотника

Россияне "поздравили" с Новым годом

В Киеве обломок российского "подарка" упал на пути метрополитена. Из-за этого движение по красной ветке метро ограничено — поезда не идут дальше станции "Арсенальная" от "Академгородка".

Кроме Киевщины от ударов россиян пострадали и другие регионы. Российские оккупанты не только атакуют города в украинском тылу, но и бьют вдоль линии фронта. В Запорожской области они заявляют про продвижение.