В Киеве после ночной атаки частично остановилось метро: что известно

Про возобновление работы части станций метрополитена сообщат дополнительно

В столице Украины после ночной атаки россиян не полностью восстановило работу метро. По "красной" ветке поезда ходят от "Академгородка" до "Арсенальной". На путях обнаружен посторонний предмет.

Об этом сообщили в КГГА. На открытой части путей обнаружили предметы, похожие на обломки ракеты. На месте работают взрывотехники.

Без метросообщения осталась треть красной ветки. В основном это станции в окрестностях или по ту сторону Днепра.

Карта метро Киева

Согласно имеющимся данным, Киевскую область включительно со столицей в первую ночь Нового года атаковали более трех десятков дронов, сообщалось также и про ракеты. Обломки упавших боеприпасов повредили авто в Шевченковском районе Киева.

Атака россиян не испугала украинцев. Сотни киевлян во время взрывов вышли на балконы своих домов, чтобы поздравить всех с Новым годом. Жители столицы скандировали "Слава Украине", пели гимн, а также выражали нелестное мнение про российского президента. Кроме взрывов в столице ночью также запускали фейерверк, что делать было запрещено.