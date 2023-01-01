Несмотря на запрет: в ряде городов ночью гремели фейерверки и петарды (видео)

Запуск салюта вызвал резкую негативную реакцию окружающих

Использование новогодней пиротехники и запуск фейерверков в Новогоднюю ночь в Украине были запрещены. Во многих регионах запрет сохраняется уже несколько лет. Но нашлись и те, кто пренебрег запретом.

В Виннице в течение часа удалось задержать мужчину, который примерно в 00:30 запускал пиротехнику. Задержать нарушителя помогли свидетели — они содействовали правоохранителям в установлении личности. 45-летний мужчина был доставлен в отделение полиции. Его действия квалифицировали как хулиганство.

Задержанный мужчина

В Киеве салюты запускали сразу в нескольких районах города. Новогодняя ночь для киевлян стала непростой, ведь не только салюты, но и дроны гремели в небе на первое января.

В Днепре полиция также разыскивала людей, которые решили, что побаловать себя фейерверком будет уместно. Внимание — на видео нецензурная лексика, а звуки салюта напоминают взрывы. Также про использование пиротехники сообщали из Каменского, что под Днепром.

Статья, по которой квалифицировали действия винницкого ценителя петард предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет. В Днепре, Киеве и Каменском про задержание организаторов действа пока не сообщалось. Отметим, что даже в соседней Польше в варшавской мэрии обратились с призывом к гражданам не использовать пиротехнику, чтобы, в том числе, не травмировать украинцев, нашедших приют во время войны. Правило распространяется не только на 31 декабря и 1 января.