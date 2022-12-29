"Идет кровавая война": поляки изменили празднование Нового года из-за Украины

Это уже не первое новогоднее масштабное празднование, от которого поляки решили фактически отказаться.

В Варшаве, столице Польши, всего за несколько дней до Нового 2023 года решили отказаться от масштабных празднований. Одна из причин такого шага — влияние полномасштатной российско-украинской войны, которая длится уже 10 месяцев.

Соответствующее заявление обнародовала спикер мэрии Варшавы Моника Бойт, пишет TVN WARSZAVA. По словам чиновницы, полякам уже не привыкать проводить празднование без масштабных гуляний – раньше к этому подготовили коронавирусные ограничения.

"У нас энергетический кризис, поэтому наши сокращения расходы прежде всего касаются развлечений, — отметила чиновница. — В Украине же, за нашей восточной границей, идет жестокая, кровавая, зверская война, в которой ежедневно гибнут люди и мирное население. Поэтому это не та атмосфера, которая побуждала бы к организации подобных особых, радостных событий".

Также в варшавской мэрии призвали не использовать всевозможную пиротехнику, начиная из салютов. Кроме того, что это каждый раз создает дополнительные проблемы для животных, в этом году от подобных громких звуков могут быть травмированы и украинцы. Как известно, взрывы фейерверков очень схожи по звучанию на детонацию снарядов, а многие украинские граждане, бежавшие от войны в Польшу, имели травматический опыт слушать прилеты.

Это правило касается не только новогодней ночи, но и других праздничных и выходных дней.

Отметим, что в Украине будут действовать строгие правила и требования в новогодние праздники. В частности, это касается и комендантского часа, который решили не отменять. Нарушителей, задержанных на улицах, будут наказывать согласно всем требованиям закона.

К тому же, не исключено, что Новый год может пройти в условиях блекаута, если россияне в очередной раз атакуют энергетическую систему Украины. Именно поэтому Телеграф собрал несколько актуальных советов, которые помогут сохранить хоть какую-то атмосферу праздника даже при отсутствии света.