Новый год в условиях войны: ослабят ли в Киеве комендантский час

Этот Новый год пройдет с рядом ограничений для украинцев

Близится один из главных праздников страны — Новый год. Однако в этом году наша страна будет вынуждена провести его в условиях военного положения. А это значит, что будут действовать определенные запреты. "Телеграф" решил разобраться, будут ли ослаблять на Новый год комендантский час и что ждет нарушителей, которые попытаются использовать в этот день пиротехнику.

Как сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, комендантский час в Украине в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января не будет отменен.

Представитель Нацполиции Марьяна Рева подчеркнула, что вне зависимости от праздника в стране существуют определенные правила комендантского часа, которые нужно соблюдать. В том числе и на Новый год.

"Полицейские будут проверять лиц, будут проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", – заявила Рева.

Пока ни в одной области власти не объявили об изменении комендантского часа на праздник.

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев" сообщил, что в столице также отменять или менять комендантский час не будут.

Комендантский час на Новый год в Украине:

В Киевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Запорожье, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской, в Киеве и Кривом Роге — с 23:00 до 5:00;

На Львовщине, Днепропетровщине, Ровенщине, Винницкой, Волынской, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой, в Черновицкой области — с 00:00 до 5:00;

На Черниговщине и Сумщине – с 23:00 до 4:00;

В Луганской и Донбассе — с 21:00 до 5:00;

В Херсонской области — с 19:00 до 6:30.

На Закарпатье комендантского часа нет.

Запрет на использование пиротехники на Новый год

Праздник в этом году также должен обойтись без салютов, фейерверков и прочей пиротехники, которую часто используют в новогоднюю ночь. Марьяна Рева в эфире национального телемарафона сообщила, что за использование пиротехники во время военного положения, в том числе и на Новый год, предусмотрена административная ответственность. Таким образом, нарушителю может грозить как штраф, так и исправительные и общественные работы, и даже не исключен арест на срок до 15 суток.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко предупредил украинцев, что российские оккупанты могут готовить очередной удар по Украине на Новый год.