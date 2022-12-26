Никаких петард и салютов на Новый год: что грозит нарушителям запрета

Полиция обещает наказывать нарушителей порядка

Многие украинцы привыкли праздновать новогодние праздники с салютами и прочей пиротехникой, однако в этом году праздничный период будет особенным, а их использование может грозить производством о мелком хулиганстве.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, военные администрации в большинстве областей уже приняли решения о запрете на использование пиротехники.

По его мнению, подобного запрета вскоре стоит ждать практически по всей стране.

Билошицкий отметил, что использование пиротехники в Украине будут приравнивать к мелкому хулиганству, а ответственных задерживать и наказывать в соответствии с положениями статьи.

"Сейчас не то время, чтобы использовать подобные изделия", — сказал он и добавил, что людям стоит задуматься о целесообразности покупки пиротехники, поскольку использовать ее у них не будет законной возможности.

Стоит отметить, что согласно положениям законодательства Украины за мелкое хулиганство может грозить:

штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 гривен);

общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов;

исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка;

административный арест на срок до пятнадцати суток.

Как сообщалось ранее, в этом году праздники будут проходить с учетом особенностей военного положения. То есть помимо запрета на пиротехнику надо также учесть особенности комендантского часа, который никто отменять не будет.