Никаких петард и салютов на Новый год: что грозит нарушителям запрета
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Полиция обещает наказывать нарушителей порядка
Многие украинцы привыкли праздновать новогодние праздники с салютами и прочей пиротехникой, однако в этом году праздничный период будет особенным, а их использование может грозить производством о мелком хулиганстве.
Как рассказал в эфире единого марафона новостей заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, военные администрации в большинстве областей уже приняли решения о запрете на использование пиротехники.
По его мнению, подобного запрета вскоре стоит ждать практически по всей стране.
Билошицкий отметил, что использование пиротехники в Украине будут приравнивать к мелкому хулиганству, а ответственных задерживать и наказывать в соответствии с положениями статьи.
"Сейчас не то время, чтобы использовать подобные изделия", — сказал он и добавил, что людям стоит задуматься о целесообразности покупки пиротехники, поскольку использовать ее у них не будет законной возможности.
Стоит отметить, что согласно положениям законодательства Украины за мелкое хулиганство может грозить:
- штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 гривен);
- общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов;
- исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка;
- административный арест на срок до пятнадцати суток.
Как сообщалось ранее, в этом году праздники будут проходить с учетом особенностей военного положения. То есть помимо запрета на пиротехнику надо также учесть особенности комендантского часа, который никто отменять не будет.