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Поздравления с наступающим Новым годом-2023: красивые короткие стихи, открытки и картинки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Подборка ярких открыток и поздравлений с наступающим Новым годом-2023
Подборка ярких открыток и поздравлений с наступающим Новым годом-2023. Фото freepik.com

Поздравьте своих близких с наступлением нового, 2023 года

Вот и подходит к концу 2022 год и осталось всего несколько дней до начала Нового 2023-го года, который пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика. "Телеграф" поздравляет всех своих читателей с наступающим новогодним праздником! Мы благодарим вас за то, что вы были с нами в этом нелегком году.

Также мы собрали для вас красивые короткие поздравления, картинки и открытки с праздником, которые вы сможете отправить своим близким и друзьям в социальных сетях или мессенджерах.

Поздравления с наступающим Новым годом-2023

открытка с наступающим новым годом мирного неба над головой

С Новым годом наступающим!

Пусть он будет потрясающим:

Щедрым, плодородным, искренним

И финансами насыщенным.

Пусть задуманное сбудется,

Неприятное забудется,

Счастье, радость приумножатся…

Пусть удачно пазлы сложатся!

открытка с наступающим новым годом 2023 кролика

Волшебный праздник — Новый год,

Он постучится к нам вот-вот.

Желаю пусть он счастье принесет,

А старый год — плохое заберет.

Пусть будет много смеха,

Удачи и успеха,

И пусть мечты сбываются,

И мир вам улыбается!

открытка с новым годом кролика

Новый год наступит вскоре.

Пожелать хотим мы вам,

Радости чтоб было море

И удачи океан.

Пусть все грусти и печали

Остаются позади,

Чтоб вы Новый год встречали

В мире, счастье и любви!

открытка с наступающим новым 2023 годом

Пусть год, что тихо наступает,

Вас только лучшим одаряет,

Пусть он вам счастье принесет,

Плохое — старый заберет.

Пусть жизнь сияет и лучится,

Пусть суждено желаньям сбыться!

Любви, финансовой свободы.

И с наступающим вас годом!

открытка с наступающим новым 2023 годом

Пускай принесет наступающий год

Удачу, везение, жизнь без забот.

Пусть ждут впереди лишь счастливые дни,

Ни горя, ни слез не доставят они.

Пусть дом наполняют любовь, радость, смех,

Сопутствует всем начинаньям успех!

открытка с новым годом

Если не хотите разозлить символа 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких цветах стоит встречать Новый год для удачи.

Теги:
#Новый год #Поздравления #Открытки