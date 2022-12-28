Поздравления с наступающим Новым годом-2023: красивые короткие стихи, открытки и картинки

Поздравьте своих близких с наступлением нового, 2023 года

Вот и подходит к концу 2022 год и осталось всего несколько дней до начала Нового 2023-го года, который пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика. "Телеграф" поздравляет всех своих читателей с наступающим новогодним праздником! Мы благодарим вас за то, что вы были с нами в этом нелегком году.

Также мы собрали для вас красивые короткие поздравления, картинки и открытки с праздником, которые вы сможете отправить своим близким и друзьям в социальных сетях или мессенджерах.

Поздравления с наступающим Новым годом-2023

С Новым годом наступающим!

Пусть он будет потрясающим:

Щедрым, плодородным, искренним

И финансами насыщенным.

Пусть задуманное сбудется,

Неприятное забудется,

Счастье, радость приумножатся…

Пусть удачно пазлы сложатся!

Волшебный праздник — Новый год,

Он постучится к нам вот-вот.

Желаю пусть он счастье принесет,

А старый год — плохое заберет.

Пусть будет много смеха,

Удачи и успеха,

И пусть мечты сбываются,

И мир вам улыбается!

Новый год наступит вскоре.

Пожелать хотим мы вам,

Радости чтоб было море

И удачи океан.

Пусть все грусти и печали

Остаются позади,

Чтоб вы Новый год встречали

В мире, счастье и любви!

Пусть год, что тихо наступает,

Вас только лучшим одаряет,

Пусть он вам счастье принесет,

Плохое — старый заберет.

Пусть жизнь сияет и лучится,

Пусть суждено желаньям сбыться!

Любви, финансовой свободы.

И с наступающим вас годом!

Пускай принесет наступающий год

Удачу, везение, жизнь без забот.

Пусть ждут впереди лишь счастливые дни,

Ни горя, ни слез не доставят они.

Пусть дом наполняют любовь, радость, смех,

Сопутствует всем начинаньям успех!

Если не хотите разозлить символа 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких цветах стоит встречать Новый год для удачи.