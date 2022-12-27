Новый год без электричества: как отметить праздник и сохранить атмосферу — практические советы

Даже в случае проблем в энергосистеме день можно сделать праздничным

Рождество и Новый год в Украине традиционно отмечались с размахом — на центральных площадях и в домах украинцев загорались миллионы огней, но в конце 2022 года ситуация иная. Российские оккупанты атакуют энергосистему и нужно быть готовыми к тому, что электричество может подаваться с перебоями.

"Телеграф" собрал основные рекомендации, как можно провести Новый год в кругу друзей или семьи весело и непринужденно, даже если электричества нет. Пользователи сайта советов Quora рекомендуют вспомнить про те свечи, которые у вас есть — они помогут создать атмосферу праздника. Пригодятся также гирлянды на батарейках или работающие от павербанка. Они также дадут и свет, и дух Новогодней ночи. Можно также использовать бенгальские огни, но, как и в случае со свечами, стоит подумать о безопасности.

Чтобы развлечься, стоит достать настольные игры — с ними можно весело провести время всей семье. Также пригодится и радио, работающее автономно, чтобы слушать новости или рождественские песни. Не последним вариантом для создания настроения будут истории — от совместных воспоминаний до пересказывания новогодних фильмов. На их основе можно даже провести викторину.

Чтобы вкусно поесть, если ваш дом не газифицирован и вы не можете воспользоваться обычной плитой, можно приготовить ужин на костре. Среди предложений — жареные хот-доги, зефир, но выбор закусок гораздо шире.

Подробнее о том, как красиво и энергоэффективно украсить новогоднюю елку "Телеграф" рассказывал в отдельном материале. Есть даже такие варианты, которые работают автономно, например от солнечной энергии.