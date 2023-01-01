Незважаючи на заборону: у низці міст вночі гриміли феєрверки та петарди (відео)

Запуск салюту викликав різку негативну реакцію оточуючих

Використання новорічної піротехніки та запуск феєрверків у Новорічну ніч в Україні було заборонено. У багатьох регіонах заборона зберігається вже кілька років. Але знайшлися і ті, хто знехтував забороною.

У Вінниці протягом години вдалося затримати чоловіка, який приблизно о 00.30 запускав піротехніку. Затримати порушника допомогли свідки – вони сприяли правоохоронцям у встановленні особи. 45-річного чоловіка було доставлено до відділення поліції. Його дії кваліфікували як хуліганство.

Затриманий чоловік

У Києві салюти запускали одразу у кількох районах міста. Новорічна ніч для киян стала непростою, адже не лише салюти, а й дрони гриміли в небі на перше січня.

У Дніпрі поліція також розшукувала людей, які вирішили, що потішити себе феєрверком буде доречно. Увага — на відео нецензурна лексика, а звуки салюту нагадують вибухи. Також про використання піротехніки повідомляли із Кам’янського, що під Дніпром.

Стаття, за якою кваліфікували дії вінницького поціновувача, петард передбачає обмеження волі на строк до п’яти років. У Дніпрі, Києві та Кам’янському про затримання організаторів дійства наразі не повідомлялося. Зазначимо, що навіть у сусідній Польщі у варшавській мерії звернулися із закликом до громадян не використовувати піротехніку, щоб, у тому числі не травмувати українців, які знайшли притулок під час війни. Правило поширюється не лише на 31 грудня та 1 січня.