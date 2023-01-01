Терористи "привітали" Україну дронами у новорічну ніч: над Києвом збито 23 повітряні цілі

Рашисти атакували Україну ракетами та дронами у перші хвилини нового року.

Відразу після приходу Нового року російські терористи атакували українські міста ударними дронами. Так, у ніч на 1 січня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

У багатьох містах, зокрема й у Києві, спрацювала протиповітряна оборона.

Про це написав у соцмережі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Київщина. Працює ППО", – зазначив чиновник.

Також Кулеба закликав громадян перебувати у безпечних місцях.

Зазначається, що раніше мешканці столиці та області чули звуки вибухів, після яких пролунав сигнал повітряної тривоги. У той же час міський голова Києва Віталій Кличко наголосив, що вибухи у столиці є наслідками роботи української ППО.

"У столиці чути вибухи. Працює ППО ", — повідомив він.

Згодом голова поліції Київщини Андрій Небутов повідомив про загрозу ракетних ударів та атак дронами. "Є серйозна загроза ракетній небезпеці та удару шахідами", – зазначив він.

Близько третьої години ночі у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ППО збила 23 повітряні цілі.

Нагадаємо, що вдень 31 грудня росія здійснила масований обстріл України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ворог випустив понад 20 ракет. З них 12 було збито Силами оборони. Увечері 31 грудня, за кілька годин до Нового року, Росія атакувала південь України дронами-камікадзе. Повідомлялося, що залетіло дві групи "Шахедів".