Жодних петард та салютів на Новий рік: що загрожує порушникам заборони

Поліція обіцяє карати порушників порядку

Чимало українців звикли святкувати новорічні свята з салютами та іншою піротехнікою, проте цього року святковий період буде особливим, а їх використання може загрожувати виробництвом про дрібне хуліганство.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, військові адміністрації у більшості областей вже ухвалили рішення про заборону використання піротехніки.

На його думку, на подібну заборону незабаром варто чекати практично по всій країні.

Білошицький зазначив, що використання піротехніки в Україні прирівнюватимуть до дрібного хуліганства, а відповідальних затримуватимуть та каратимуть відповідно до положень статті.

"Зараз не той час, щоб використовувати подібні вироби", — сказав він і додав, що людям варто задуматися про доцільність покупки піротехніки, оскільки використовувати її не буде законної можливості.

Варто зазначити, що відповідно до положень законодавства України за дрібне хуліганство може загрожувати:

штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 гривень);

громадські роботи терміном від сорока до шістдесяти годин;

виправні роботи терміном від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку;

адміністративний арешт терміном до п’ятнадцяти діб.

Як повідомлялося раніше, цього року свята відбуватимуться з урахуванням особливостей воєнного стану. Тобто, крім заборони на піротехніку, треба також врахувати особливості комендантської години, яку ніхто скасовувати не буде.