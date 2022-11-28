Кличко відповів, чи скоротять комендантську годину у Києві

У Києві діє комендантська година з 23:00 до 5:00

У столиці України не планують зменшувати або збільшувати тривалість комендантської години. Це питання не розглядалося, оскільки на думку міської влади, воно не є актуальним.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю "РБК — Україна". Він зазначив, що обмеження на пересування у вигляді комендантської години було введено з міркувань безпеки та контролю. Приймати рішення щодо зміни комендантської години та її тривалості буде не вона одноосібно, наголосив градоначальник, а за рекомендаціями військових та Ради оборони Києва.

Зазначимо, що комендантська година у столиці триває з 23:00 до 5:00 і заборонено пересуватися містом без спеціальних перепусток. Термін дії комендантської години було продовжено до четвертого грудня. У суспільстві тим часом зароджується дискусія щодо необхідності зміни підходу до комендантської години. Через російські атаки з інфраструктури та відключень електроенергії людям іноді доводиться міняти місце знаходження, а обмеження пересування цьому перешкоджають.

Випадки, коли потрібно переміститися, можуть бути дуже екстреними — так, на заправку в Києві привезли дівчинку, якій була потрібна електрика для її інгалятора. Влада столиці також розглядає ймовірність необхідності евакуації за межі столиці деяких груп населення.