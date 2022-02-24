У яких містах України ввели коменданську годину і що це означає

Громадський транспорт у ці години працювати не буде.

Через напад Російської Федерації на Україну по всій території країни було оголошено воєнний стан, а у низці регіонів влада ухвалила рішення про запровадження комендантської години.

У яких областях ввели комендантський час та що це означає, читайте у матеріалі "Телеграфу".

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У яких регіонах ввели комендантську годину?

Київ та Київська область з 22:00 — до 7:00

Дніпропетровська область з 22:00 — до 6:00

Черкаська область з 22:00 — до 6:00

Вінницька область з 22:00 — до 7:00

Житомирська область з 22:00 — до 6:00

Запорізька область з 22:00 — до 6:00

Миколаївська область з 22:00 — до 6:00

Одеська область, Березівський район та м. Арциз з 22:00 — до 5:00

Полтавська область з 22:00 — до 6:00

Рівненська область з 22:00 — до 6:00

Харківська область з 22:00 — до 6:00, місто Харків з 20:00 — до 6:00

Черкаська область з 22:00 — до 6:00

Чернігівська область з 22:00 — до 6:00

Що заборонено під час комендантської години?

Перш за все варто зазначити, що комендантський час — це вимушений крок в умовах військової агресії та воєнного стану.

У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спецперепусток і посвідчень. Їх видаватимуть виключно працівникам підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність області.

Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде, а метрополітен буде доступний цілодобово як укриття.

У Нацполіції з цього приводу додали, що правоохоронці перевіряють документи осіб, зупиняють транспортні засоби, проводять огляд речей та автомобілів.

Зазначається, що міста, в яких встановлена комендантська година, закриті на в’їзд, але працюють на виїзд.

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Нагадаємо, рано вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України.

Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи. Україна вже втратила кілька військовослужбовців та мирних жителів.

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