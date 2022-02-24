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В каких городах Украины ввели коменданский час и что это значит

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Комендантский час в городах – вынужденный шаг в условиях военного положения Новость обновлена 24 февраля 2022, 20:44
Комендантский час в городах – вынужденный шаг в условиях военного положения

Общественный транспорт в эти часы работать не будет.

Из-за нападения Российской Федерации на Украину по всей территории страны было объявлено военное положение, а в ряде регионов власти приняли решение о введении комендантского часа.

В каких областях ввели комендантский час и что значит, читайте в материале "Телеграфа".

В каких регионах был введен комендантский час?

  • Киев и Киевская область с 22:00 — до 7:00
  • Днепропетровская область с 22:00 — до 6:00
  • Черкасская область с 22:00 — до 6:00
  • Винницкая область с 22:00 — до 7:00
  • Житомирская область с 22:00 — до 6:00
  • Запорожская область с 22:00 — до 6:00
  • Николаевская область с 22:00 — до 6:00
  • Одесская область, Березовский район и г. Арциз с 22:00 — до 5:00
  • Полтавская область с 22:00 — до 6:00
  • Ровенская область с 22:00 до 6:00
  • Харьковская область с 22:00 — до 6:00, город Харьков с 20:00 — до 6:00
  • Черкасская область с 22:00 — до 6:00
  • Черниговская область с 22:00 — до 6:00

Что запрещено во время комендантского часа?

Прежде всего, стоит отметить, что комендантский час — это вынужденный шаг в условиях военной агрессии и военного положения.

В это время запрещается находиться на улице и других общественных местах без спецпропусков и удостоверений. Их будут выдавать исключительно работникам предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области.

Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет, а метрополитен будет доступен круглосуточно как укрытие.

В Нацполиции на этот счет добавили, что правоохранители проверяют документы граждан, останавливают транспортные средства, проводят осмотр вещей и автомобилей.

Отмечается, что города, в которых установлен комендантский час, закрыты на въезд, но работают на выезд.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Украина уже лишилась нескольких военнослужащих и мирных жителей.

"Телеграф" собирает и публикует в режиме онлайн все ключевые события в Украине и мире в связи с российским нападением в материале "Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов по всей карте Украины".

Теги:
#Украина #Комендантский час #Россия #Война
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