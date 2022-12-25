Свята воєнного часу: що буде з комендантською годиною у новорічну ніч

Поліція стежитиме за виконанням правил

Наближаються новорічні свята, однак у поліції нагадують, що в країні йде війна і комендантську годину заради заходів не скасовуватимуть.

Як повідомила в ефірі телемарафону речник голови Національної поліції Мар’яна Рева, ті порушники, які в цей час будуть на вулиці, можуть швидко опинитися в поліцейському відділенні.

Вона нагадала, що незалежно від того чи святковий день, чи звичайний, правила комендантської години поширюються на всіх однаково.

"Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їх документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи", — зазначила Рева.

Також правоохоронці стежитимуть за виконанням заборони використання піротехніки, а в поліції закликають подумати про тих, кому хлопки петард і салютів нагадуватимуть про вибухи снарядів.

Як повідомлялося раніше, попри воєнний час та постійні обстріли, українці готуються до новорічного періоду, а у містах почали з’являтися ялинки. Так, у Києві головну ялинку країни запалили 19 грудня, цього року її висота становить лише 12 метрів, замість 31 минулого року. У Харкові ж святкове дерево взагалі розмістили під землею.