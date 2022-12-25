Праздники военного времени: что будет с комендантским часом в новогоднюю ночь

Полиция будет следить за выполнением правил

Близятся новогодние праздники, однако в полиции напоминают, что в стране идет война и комендантский час ради мероприятий отменять не будут.

Как сообщила в эфире телемарафона спикер главы Национальной полиции Марьяна Рева, те нарушители, которые в это время будут находиться на улице, могут быстро оказаться в полицейском отделении.

Она напомнила, что вне зависимости от того праздничный день или обычный, правила комендантского часа распространяются на всех одинаково.

"Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", — отметила Рева.

Также правоохранители будут следить за выполнением запрета на использование пиротехники, а в полиции призывают подумать о тех, кому хлопки петард и салютов будут напоминать о взрывах снарядов.

Как сообщалось ранее, несмотря на военное время и постоянные обстрелы, украинцы готовятся к новогоднему периоду, а в городах начали появляться елки. Так в Киеве главную елку страны зажгли 19 декабря, в этом году ее высота составляет всего 12 метров, вместо 31 в прошлом году. В Харькове же праздничное дерево и вовсе разместили под землей.