Кличко ответил, сократят ли комендантский час в Киеве

В Киеве действует комендантский час с 23:00 до 5:00

В столице Украины не планируют уменьшать или увеличивать длительность комендантского часа. Этот вопрос не рассматривался, поскольку по мнению городских властей, он не является актуальным.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью "РБК — Украина". Он отметил, что ограничения на передвижения в виде комендантского часа были введены из соображений безопасности и контроля. Принимать решения по изменению комендантского часа и его длительности будет не он единолично, подчеркнул градоначальник, а по рекомендациям военных и Совета обороны Киева.

Отметим, что комендантский час в столице длится с 23:00 до 5:00 и в это время запрещено передвигаться по городу без специальных пропусков. Срок действия комендантского часа был продлен до четвертого декабря. В обществе тем временем зарождается дискуссия про необходимость изменения подхода к комендантскому часу. Из-за российских атак по инфраструктуре и отключений электроэнергии людям иногда приходится менять место нахождения, а ограничения передвижения этому препятствуют.

Случаи, когда нужно переместиться могут быть весьма экстренными — так, на заправку в Киеве привезли девочку, которой было необходимо электричество для ее ингалятора. Власти столицы также рассматривают вероятность необходимости эвакуации за пределы столицы некоторых групп населения.