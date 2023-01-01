Таропрогноз на 1 січня 2023: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Не всім варто поспішати вриватися у 2023 рік

Новий рік завжди приносить можливість переглянути та покращити своє життя на краще, проте не всім варто поспішати це робити прямо з неділі, 1 січня, — деяким краще дати собі спочатку відпочити від усього.

На це вказують карти Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Туз пентаклів, перевернута Десятка кубків, перевернена Шістка кубків

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Перевернута Десятка кубків

1 січня Ви можете відчути, що у Вас все валиться з рук, гармонію втрачено і назрівають конфлікти — відпочиньте поки що від усього і не поспішайте вриватися в новий рік.

Перевернута Шістка кубків

У перший день року Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку в 2023 році.