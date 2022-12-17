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Любовний гороскоп Таро на 2023 рік: на кого чекає справжнє щастя, а на кого — важкий розрив

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зробили розклад Таро на відносини для кожного знака Зодіаку на 2023 рік Новина оновлена 17 грудня 2022, 12:52
Зробили розклад Таро на відносини для кожного знака Зодіаку на 2023 рік. Фото pixabay.com

Деякі пари зможуть подолати разом усі випробування

Новий 2023 рік Чорного Водяного Кролика багатьом парам принесе застій у відносинах, конфлікти та випробування, проте деякі навпаки зможуть пройти через усі негаразди назустріч щастю.

Принаймні саме на це вказують карти Таро, які випали у любовному розкладі для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік.

Ось які карти випали

Овен — перевернутий Паж мечів

У цьому положенні карта попереджає про перешкоди, дріб’язковість і запальність, можливо, у Вас у стосунках будуть сварки, причіпки до дрібниць, а якщо дійде до розлучення або розставання, то воно буде "брудним" і важким.

Телець – перевернута Десятка мечів

Ця карта ще називається Владикою поразки, і в звичайному положенні вона пророкує мало хорошого, проте перевернутою обіцяє, що випробування та прикрощі добігають кінця. Можливо, 2023 рік не принесе багато позитивних змін, проте закінчиться негатив і буде закладено основу для руху до світлішого майбутнього.

Близнюки — Сімка кубків

У розкладі на кохання ця карта пророкує емоційно повні та пристрасні стосунки, проте ще й попереджає про витання у хмарах чи рожеві окуляри. Придивіться до себе і свого партнера, можливо, у вас все зовсім не так гладко, як вам здається.

Рак — перевернута П’ятірка мечів

Жаль, але ця карта передбачає остаточну поразку, скорботу і втрату. Можливо, Ви багато віддали для стосунків, але гра не коштувала свічок, або все закінчиться смертю партнера.

Лев — Шістка пентаклів

Ця карта взаємодопомоги та підтримки, сексуальної щедрості та ніжності. 2023 рік у Вас швидше за все видасться вдалим. Можливо, навіть відкриєте спільну справу з партнером.

Діва — перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви в 2023 році можете почуватися самотньо, навіть якщо перебуватимете у відносинах. До того ж, можуть бути маніпуляції в парі, — при цьому вони можуть бути як спрямовані проти Вас, так і виходити від Вас самих. Можливо, так станеться через Вашу неготовність відкритися партнеру.

Терези — перевернута Вісімка пентаклів

У 2023 році Ви можете бути недооцінені і в кризі. Це може статися через те, що Ваш партнер у побуті розслабиться і покаже "справжнє обличчя", або просто не хотітиме докладати зусиль заради Вас.

Скорпіон — Король кубків

Ця карта пророкує період ідилії та романтики в союзі, Ваші почуття можуть спалахнути з новою силою, розкритися сексуальність, наступити стадія прийняття.

Стрілець — Сімка пентаклів

Наступного року Ваші стосунки можуть опинитися під тиском, — як ніколи важливо зайвий раз просто сісти та поговорити з партнером і не поспішати рубати з плеча. Не намагайтеся його перевиховати, потрібно прийняти кохану людину такою, якою вона є.

Козеріг — Вісімка кубків

2023-го Вам загрожують зміни, швидше за все негативні. Можливо, почуття згаснуть, захочеться нового, або просто доведеться переїхати і розірвати стосунки.

Водолій — перевернутий Світ

Ця карта вказує, що Ви можете побачити свого партнера в новому світлі, помітите, де раніше його ідеалізували. Час покаже, чи зможете Ви з цим змиритися і прийняти його таким, чи все закінчиться.

Риби — перевернута Смерть

Можливо, Ваші почуття зжили себе, але Ви не готові це прийняти, болісно це сприймаєте і до останнього намагаєтесь боротися. 2023-й видасться не найпростішим роком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, у яких трьох знаків Зодіаку на початку 2023 року розпочнеться "чорна смуга".

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