Любовний гороскоп Таро на 2023 рік: на кого чекає справжнє щастя, а на кого — важкий розрив

Деякі пари зможуть подолати разом усі випробування

Новий 2023 рік Чорного Водяного Кролика багатьом парам принесе застій у відносинах, конфлікти та випробування, проте деякі навпаки зможуть пройти через усі негаразди назустріч щастю.

Принаймні саме на це вказують карти Таро, які випали у любовному розкладі для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік.

Ось які карти випали

Овен — перевернутий Паж мечів

У цьому положенні карта попереджає про перешкоди, дріб’язковість і запальність, можливо, у Вас у стосунках будуть сварки, причіпки до дрібниць, а якщо дійде до розлучення або розставання, то воно буде "брудним" і важким.

Телець – перевернута Десятка мечів

Ця карта ще називається Владикою поразки, і в звичайному положенні вона пророкує мало хорошого, проте перевернутою обіцяє, що випробування та прикрощі добігають кінця. Можливо, 2023 рік не принесе багато позитивних змін, проте закінчиться негатив і буде закладено основу для руху до світлішого майбутнього.

Близнюки — Сімка кубків

У розкладі на кохання ця карта пророкує емоційно повні та пристрасні стосунки, проте ще й попереджає про витання у хмарах чи рожеві окуляри. Придивіться до себе і свого партнера, можливо, у вас все зовсім не так гладко, як вам здається.

Рак — перевернута П’ятірка мечів

Жаль, але ця карта передбачає остаточну поразку, скорботу і втрату. Можливо, Ви багато віддали для стосунків, але гра не коштувала свічок, або все закінчиться смертю партнера.

Лев — Шістка пентаклів

Ця карта взаємодопомоги та підтримки, сексуальної щедрості та ніжності. 2023 рік у Вас швидше за все видасться вдалим. Можливо, навіть відкриєте спільну справу з партнером.

Діва — перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви в 2023 році можете почуватися самотньо, навіть якщо перебуватимете у відносинах. До того ж, можуть бути маніпуляції в парі, — при цьому вони можуть бути як спрямовані проти Вас, так і виходити від Вас самих. Можливо, так станеться через Вашу неготовність відкритися партнеру.

Терези — перевернута Вісімка пентаклів

У 2023 році Ви можете бути недооцінені і в кризі. Це може статися через те, що Ваш партнер у побуті розслабиться і покаже "справжнє обличчя", або просто не хотітиме докладати зусиль заради Вас.

Скорпіон — Король кубків

Ця карта пророкує період ідилії та романтики в союзі, Ваші почуття можуть спалахнути з новою силою, розкритися сексуальність, наступити стадія прийняття.

Стрілець — Сімка пентаклів

Наступного року Ваші стосунки можуть опинитися під тиском, — як ніколи важливо зайвий раз просто сісти та поговорити з партнером і не поспішати рубати з плеча. Не намагайтеся його перевиховати, потрібно прийняти кохану людину такою, якою вона є.

Козеріг — Вісімка кубків

2023-го Вам загрожують зміни, швидше за все негативні. Можливо, почуття згаснуть, захочеться нового, або просто доведеться переїхати і розірвати стосунки.

Водолій — перевернутий Світ

Ця карта вказує, що Ви можете побачити свого партнера в новому світлі, помітите, де раніше його ідеалізували. Час покаже, чи зможете Ви з цим змиритися і прийняти його таким, чи все закінчиться.

Риби — перевернута Смерть

Можливо, Ваші почуття зжили себе, але Ви не готові це прийняти, болісно це сприймаєте і до останнього намагаєтесь боротися. 2023-й видасться не найпростішим роком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, у яких трьох знаків Зодіаку на початку 2023 року розпочнеться "чорна смуга".