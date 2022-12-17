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Любовный гороскоп Таро на 2023 год: кого ждет истинное счастье, а кого - тяжелый разрыв

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Сделали расклад Таро на отношения для каждого знака Зодиака на 2023 год
Сделали расклад Таро на отношения для каждого знака Зодиака на 2023 год. Фото pixabay.com

Некоторые пары смогут преодолеть вместе все испытания

Новый 2023 год Черного Водяного Кролика многим парам принесет застой в отношениях, конфликты и испытания, однако некоторые наоборот смогут пройти через все невзгоды навстречу счастью.

Во всяком случае, именно на это указывают карты Таро, которые выпали в любовном раскладе для всех знаков Зодиака на 2023 год.

Вот какие карты выпали

Овен — перевернутый Паж мечей

В этом положении карта предупреждает о препятствиях, мелочности и вспыльчивости, — возможно, у Вас в отношениях будут ссоры, придирки к мелочам, а если дойдет до развода или расставания, то оно будет "грязным" и тяжелым.

Телец — перевернутая Десятка мечей

Эта карта еще называется Владыкой поражения, и в обычном положении она пророчит мало хорошего, однако перевернутой обещает, что испытания и горести подходят к концу. Возможно, 2023 год не принесет много позитивных перемен, однако закончится негатив и будет заложена основа для движения к более светлому будущему.

Близнецы — Семерка кубков

В раскладе на любовь эта карта предрекает эмоционально упоительные и страстные отношения, однако еще и предупреждает о витании в облаках или розовых очках. Присмотритесь к себе и своему партнеру, возможно, у Вас все вовсе не так гладко, как Вам думается.

Рак — перевернутая Пятерка мечей

Сожалеем, но эта карта предсказывает окончательное поражение, скорбь и потерю. Возможно, Вы много отдали для отношений, но игра не стоила свеч, или же все закончится смертью партнера.

Лев — Шестерка пентаклей

Эта карта взаимопомощи и поддержки, сексуальной щедрости и нежности. 2023 год у Вас скорее всего выдастся удачным. Возможно даже откроете общее дело с партнером.

Дева — перевернутая Королева кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы в 2023 году можете чувствовать себя одиноко, даже если будете состоять в отношениях. К тому же, весьма вероятно будут манипуляции в паре, — при этом они могут быть как направлены против Вас, так и исходить от Вас самих. Возможно, так случится из-за Вашей неготовности открыться партнеру.

Весы — перевернутая Восьмерка пентаклей

В 2023 году Вы можете быть недооценены и в кризисе. Это может случиться из-за того, что Ваш партнер в быту расслабится и покажет "истинное лицо", или же просто не будет хотеть прилагать усилия ради Вас.

Скорпион — Король кубков

Эта карта предрекает период идиллии и романтики в союзе, Ваши чувства могут вспыхнуть с новой силой, раскрыться сексуальность, наступить стадия принятия.

Стрелец — Семерка пентаклей

В следующем году Ваши отношения могут оказаться под давлением, — будет как никогда важно лишний раз просто сесть и поговорить с партнером и не спешить рубить с плеча. Не пытайтесь его перевоспитать, нужно принять любимого человека таким, каков он есть.

Козерог — Восьмерка кубков

В 2023-ем Вам грозят перемены, скорее всего негативные. Возможно, чувства угаснут, захочется нового, или же просто придется переехать и разорвать отношения.

Водолей — перевернутый Мир

Эта карта указывает, что Вы можете увидеть своего партнера в новом свете, заметите, где раньше его идеализировали и возвышали Время покажет, сможете ли Вы с этим смириться и принять его таким, или же все закончится.

Рыбы — перевернутая Смерть

Возможно, Ваши чувства изжили себя, но Вы не готовы это принять, болезненно это воспринимаете и до последнего пытаетесь бороться. 2023-й выдастся не самым простым годом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, у каких трех знаков Зодиака в начале 2023 года начнется "черная полоса".

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