Любовный гороскоп Таро на 2023 год: кого ждет истинное счастье, а кого - тяжелый разрыв

Некоторые пары смогут преодолеть вместе все испытания

Новый 2023 год Черного Водяного Кролика многим парам принесет застой в отношениях, конфликты и испытания, однако некоторые наоборот смогут пройти через все невзгоды навстречу счастью.

Во всяком случае, именно на это указывают карты Таро, которые выпали в любовном раскладе для всех знаков Зодиака на 2023 год.

Вот какие карты выпали

Овен — перевернутый Паж мечей

В этом положении карта предупреждает о препятствиях, мелочности и вспыльчивости, — возможно, у Вас в отношениях будут ссоры, придирки к мелочам, а если дойдет до развода или расставания, то оно будет "грязным" и тяжелым.

Телец — перевернутая Десятка мечей

Эта карта еще называется Владыкой поражения, и в обычном положении она пророчит мало хорошего, однако перевернутой обещает, что испытания и горести подходят к концу. Возможно, 2023 год не принесет много позитивных перемен, однако закончится негатив и будет заложена основа для движения к более светлому будущему.

Близнецы — Семерка кубков

В раскладе на любовь эта карта предрекает эмоционально упоительные и страстные отношения, однако еще и предупреждает о витании в облаках или розовых очках. Присмотритесь к себе и своему партнеру, возможно, у Вас все вовсе не так гладко, как Вам думается.

Рак — перевернутая Пятерка мечей

Сожалеем, но эта карта предсказывает окончательное поражение, скорбь и потерю. Возможно, Вы много отдали для отношений, но игра не стоила свеч, или же все закончится смертью партнера.

Лев — Шестерка пентаклей

Эта карта взаимопомощи и поддержки, сексуальной щедрости и нежности. 2023 год у Вас скорее всего выдастся удачным. Возможно даже откроете общее дело с партнером.

Дева — перевернутая Королева кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы в 2023 году можете чувствовать себя одиноко, даже если будете состоять в отношениях. К тому же, весьма вероятно будут манипуляции в паре, — при этом они могут быть как направлены против Вас, так и исходить от Вас самих. Возможно, так случится из-за Вашей неготовности открыться партнеру.

Весы — перевернутая Восьмерка пентаклей

В 2023 году Вы можете быть недооценены и в кризисе. Это может случиться из-за того, что Ваш партнер в быту расслабится и покажет "истинное лицо", или же просто не будет хотеть прилагать усилия ради Вас.

Скорпион — Король кубков

Эта карта предрекает период идиллии и романтики в союзе, Ваши чувства могут вспыхнуть с новой силой, раскрыться сексуальность, наступить стадия принятия.

Стрелец — Семерка пентаклей

В следующем году Ваши отношения могут оказаться под давлением, — будет как никогда важно лишний раз просто сесть и поговорить с партнером и не спешить рубить с плеча. Не пытайтесь его перевоспитать, нужно принять любимого человека таким, каков он есть.

Козерог — Восьмерка кубков

В 2023-ем Вам грозят перемены, скорее всего негативные. Возможно, чувства угаснут, захочется нового, или же просто придется переехать и разорвать отношения.

Водолей — перевернутый Мир

Эта карта указывает, что Вы можете увидеть своего партнера в новом свете, заметите, где раньше его идеализировали и возвышали Время покажет, сможете ли Вы с этим смириться и принять его таким, или же все закончится.

Рыбы — перевернутая Смерть

Возможно, Ваши чувства изжили себя, но Вы не готовы это принять, болезненно это воспринимаете и до последнего пытаетесь бороться. 2023-й выдастся не самым простым годом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, у каких трех знаков Зодиака в начале 2023 года начнется "черная полоса".