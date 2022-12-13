Намного лучше Тигра: чем особенен покровитель 2023 года Кролик и какие события он нам обещает

Кролик придет на смену Тигру в конце января

Согласно китайскому гороскопу и лунному календарю Новый год Водяного Кролика 2023 начинается 22 января 2023 года и продлится до 9 февраля 2024 года. Заяц (или Кот, если следовать трактовке во Вьетнаме) сменит покровителя 2022 года Черного Водяного Тигра.

"Телеграф" рассказывает, что означает животное Кролик в восточном гороскопе, о каких события говорит прогноз на 2023 год и к кому покровитель нового года будет наиболее благосклонен. Радует, что характеристика символа будущего года в хорошем смысле отлична от гороскопа уходящего Тигра.

Прогноз на Новый 2023 год Кролика

Год Кролика будет более благоприятен или, по крайней мере, менее зрелищный, чем год Тигра, который только подходит к концу, передает thechinesezodiac. В китайской астрологии Кролик символизирует терпение и удачу. Есть все шансы, что что 2023 год Кролика принесет то, чего нам не хватало в 2022 году: мир и успех. Влияние Кролика умерит слишком импульсивных или витающих в облаках. Вот почему, дважды подумав, прежде чем действовать, вам удастся успешно осуществить все задуманное.

Согласно китайскому гороскопу на 2023 год, год Кролика будет хорошим временем для всех знаков Зодиака и чрезвычайно удачливым годом для большинства из них. Многие знаки будут успешны в любви, большинству удастся перейти на следующий уровень и в плане карьеры. Согласно прогнозу, Кролик принесет меньше гнева и больше расслабления. И еще хорошие новости: в этом году деньги будут приходить намного легче, чем раньше.

Что символизирует покровитель 2023 года Кролик

Люди, рожденные под знаком Кролика, спокойны, решительны и редко впадают в панику. Именно поэтому они легко выходят из самых сложных ситуаций. Кролики удачливы в денежном отношении и уживаются с теми, кто родился под знаком Дракона, Обезьяны и Быка. Они не выносят высокомерия Петуха или истерических припадков Тигра.

Кролик умеет заботиться о деньгах, принося большое богатство и процветание в ваше финансовое положение. Девиз "Работать умнее, а не усерднее" очень актуален для всего, что связано с деньгами в 2023 году.

Для кого год Кролика будет удачным

Согласно прогнозам на 2023 год Кролика, самыми удачливыми знаками года являются Коза, Свинья и Собака. Этих трех счастливчиков ждет один из лучших периодов в их жизни. В течение года Кролика Коза, Свинья и Собака испытают благословения в финансовой сфере и должны рассчитывать на процветающий бизнес и успешную карьеру.

Все, кто родился в год Крысы, должны быть счастливы, потому что этот знак входит в число самых удачливых знаков Зодиака китайского гороскопа на 2023 год. Это год, когда уроженцы Крысы могут начать свой собственный бизнес или жениться.

Традиционно Петухи являются врагами Кроликов, поэтому китайский гороскоп советует этим птицам быть осторожными и больше работать, если они хотят быть удачливыми. А вот Кролики, согласно китайскому зодиаку, будут раздражать божество Тай Суй, так что им нужно быть немного осторожнее во всем в своей жизни в 2023 году.

Ранее "Телеграф" публиковал гороскоп на 2023 год Водяного Кролика для всех знаков Зодиака.