Ждите пополнения в семье: три знака Зодиака, которые могут забеременеть в 2023 году

Тельцы, Скорпионы и Козероги в новом году могут стать мамами

В год Черного Водяного Кролика некоторым знакам Зодиака можно смело планировать беременность, содействовать этому готовы даже звезды. Поэтому если вы давно хотели стать мамой, то ваши долгожданные мечты о ребенке имеют все шансы исполнится в новом 2023 году.

Гороскоп на 2023 год говорит о том, что, скорее всего, забеременеют три знака Зодиака, а именно Телец, Скорпион и Козерог. Их гороскопы складываются так, что будущий год станет подходящим периодом для рождения малыша.

Телец

В этом году вам нужно быть открытым для долгосрочных изменений, пишет stylecaster. Это может быть трудно для волевого Тельца. Однако если вашей целью является рождение ребенка, то наступит прекрасное время, чтобы позволить себе перемены, зарядиться энергией и принять новый вызов. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Скорпион

Водные знаки, такие как Скорпионы, считаются самыми плодовитыми из Зодиака. Ваши интимные отношения могут привести к беременности. Ваше эго уйдет на второй план, взамен откроется ваша заботливая и родительская сторона. Если вы готовы вить семейное гнездо и встретить аиста, то 2023 год – лучшее время для этого. Что ждет Скорпиона сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Козерог

Звезды обещают необычайную романтику и сюрпризы в новом году. Нечего бояться, вы сможете стать самой настоящей версией себя. Если вы состоите в серьезных отношениях, то начнете открывать новые стороны друг друга и принимать новый опыт. Действуя честно, вы можете обнаружить, что легче плыть по реке и достигать своих целей, даже если это не совсем то, что вы себе представляли. Будьте готовы к пополнению в семействе. Каким будет этот день для Козерога, узнайте в гороскопе на сегодня.

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