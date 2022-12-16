"Черная полоса" ожидает три знака Зодиака в январе 2023 года

Этих индивидуумов ждет много испытаний и проблем

Январь — тот месяц, который принесет многим знакам Зодиака как удачу, так и невезение.

Астрологи рассказали, что столкнутся с ним люди, рожденные под созвездиями Овна, Тельца и Рыб, пишет meta. Наступит "черная полоса", которая включает в себя неприятности и другие проблемы.

Овны

В январе Овны могут столкнуться с изменой своих любимых. Также есть вероятность того, что их могут обмануть на крупную сумму денег. Астрологи советуют осторожно подписывать документы и не заключать сделки, связанные с недвижимостью. Чего ожидать сегодня Овну, узнайте в ежедневном гороскопе.

Тельцы

У Тельцов не будет весело в любви. Так как этот знак Зодиака не любит идти на компромиссы, им будет сложно решить неотложный проблемы в январе со своим партнером. Астрологи советуют Тельцам держать себя в руках и прислушиваться к любимому человеку. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Рыбы

Рыбам в январе придется столкнуться с жестокой реальностью. Они поймут, кто из их близкого окружения скрывал свою истинную сущность. Рыбы разочаруются в людях, которых знали не один день. Им будет сложно "переварить" неприятные эти факты. Каким будет этот день для Рыб, расскажет гороскоп на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, кому из представителей гороскопа не видать финансового благополучия в 2023 году.