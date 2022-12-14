Названы четыре знака Зодиака, которым повезет в Новый год и другие праздники

Дева, Стрелец, Козерог и Рыбы проведут новогодние праздники весело и беззаботно

В Год Водяного Кролика многим знакам Зодиака повезет и в любви, и в деньгах. А кого-то из зодиакальных представителей ожидает невероятно удачный праздничный сезон. Эти люди будут отдыхать на всю катушку и веселиться.

По словам астрологов, счастливым встреча Нового года 2023, Рождества и других зимних праздников будет для четырех знаков Зодиака – Девы, Стрельца, Козерога и Рыб. В этот период даже могут осуществиться их заветные мечты.

Дева

Праздники принесут в жизнь Дев положительные изменения, веселье, романтику и удовольствия, пишет stylecaster. Вы погрузитесь в праздничные гуляния и полностью окунетесь в атмосферу этого времени года. А еще может вернутся кто-то из бывших, не отрицаем, что именно с ним может произойти заветный новогодний поцелуй. Гороскоп для Дев на сегодня читайте на сайте.

Стрелец

Вездесущие гирлянды и рождественские фильмы на повторе создают атмосферу, в которой вы начинаете жить с новыми силами. Это время приключений и дурачеств. Учитывая ретроградное движение Марса помните, что даже если что-то пойдёт не так и расстроит вас, позже все может обернуться вспять. Что ждет Стрельца сегодня, узнайте в гороскопе на день.

Козерог

Ближе к Новому году вы почувствуете себя более уверенно и энергично, но и будете готовы к трудностям. Если кто и может справиться с холодом, так это Козерог! Не задавайте себе лишних вопросов и наслаждайтесь праздниками. О том, что приготовили звезды Козерогу, говорится в гороскопе на сегодня.

Рыбы

Вас ждет прекрасное и вселяющее уверенность открытие в праздничный сезон. Рыбы смогут полностью принять себя, что привлечет людей, которые готовы любить вас и ценить без зависти. Пришло время обрести независимость и смелость быть собой, независимо от того, как на это реагируют ваши ненавистники и заклятые враги. С гороскопом для Рыб на сегодня можно ознакомиться на сайте.

Ранее "Телеграф" публиковал гороскоп для всех знаков Зодиака на 2023 год.