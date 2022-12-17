Самые большие обманщики по знаку Зодиака: эта тройка всегда врет

Весы лгут, как они считают, из благих побуждений

Положение звезд, под которым мы родились, может оказать существенное влияние на наш характер. Так, некоторые знаки Зодиака могут с легкостью выдать ваш секрет, а другие обманывают чаще других. Так кто же эта тройка лжецов?

Самые лживые знаки Зодиака

Близнецы

Близнецы находятся на первом месте в рейтинге лгунов, пишет НВ. Этот знак Зодиака довольно болтлив и коммуникабелен, но, как и у настоящих близнецов, у него есть сразу несколько правд. Близнецы любят рассказывать истории и иногда заигрываются в своих версиях. Ознакомиться с гороскопом для Близнецов на сегодня можно на сайте.

Весы

Весы лгут, как они считают, из благих побуждений. Просто они не хотят обидеть людей. Этот знак Зодиака любит баланс и справедливость и терпеть не может негативные мнения и высказывания. Именно поэтому, стараясь не обидеть чувства окружающих, Весы могут лгать "во благо". Гороскоп для Весов на сегодня читайте на сайте.

Водолей

Водолеи лгут для того, чтобы разбавить жизнь яркими красками. Когда Водолеям становится скучно, они тратят время на придумывание историй и создание совершенно другой вселенной. Справедливости ради стоит отметить, что этот знак зодиака и сам часто путает реальность с фантазией. Что ждет Водолея сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предвещает каждому из знаков Зодиака в 2023 году славянский гороскоп.