Найбільші обманщики за знаком Зодіаку: ця трійка завжди бреше

Терези брешуть, як вони вважають, з добрих спонукань

Становище зірок, під яким ми народилися, може істотно вплинути на наш характер. Так, деякі знаки Зодіаку можуть легко видати ваш секрет, а інші обманюють частіше за інших. То хто ж ця трійка брехунів?

Найбільші брехуни за знаком Зодіаку

Близнюки

Близнюки перебувають на першому місці в рейтингу брехунів, пише НВ. Цей знак Зодіаку досить балакучий і комунікабельний, але, як і у справжніх близнюків, він має відразу кілька правд. Близнюки люблять розповідати історії та іноді заграються у своїх версіях. Ознайомитись із гороскопом для Близнюків на сьогодні можна на сайті.

Терези

Терези брешуть, як вони вважають, з добрих спонукань. Просто вони не хочуть образити людей. Цей знак Зодіаку любить баланс і справедливість і не може терпіти негативні думки і висловлювання. Саме тому, намагаючись не образити почуття оточуючих, Терези можуть брехати "на благо". Гороскоп для Терезів на сьогодні читайте на сайті.

Водолій

Водолії брешуть для того, щоб розбавити життя яскравими фарбами. Коли Водоліям стає нудно, вони витрачають час на вигадування історій та створення зовсім іншого всесвіту. Заради справедливості варто відзначити, що цей знак зодіаку і сам часто плутає реальність із фантазією. Що чекає на Водолія сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

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