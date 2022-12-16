"Чорна смуга" чекає на три знаки Зодіаку в січні 2023 року

На цих індивідуумів чекає багато випробувань і проблем

Січень — той місяць, який принесе багатьом знакам Зодіаку як удачу, так і невдачу.

Астрологи розповіли, що зіткнуться з нею люди, народжені під сузір’ями Овна, Тельця та Риб, пише meta. Настане "чорна смуга", яка включає неприємності та інші проблеми.

Овни

У січні Овни можуть зіткнутися зі зрадою своїх коханих. Також є можливість того, що їх можуть обдурити на велику суму грошей. Астрологи радять обережно підписувати документи та не укладати угоди, пов’язані з нерухомістю. Чого чекати сьогодні Овну, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Тельці

У Тельців не буде весело у коханні. Оскільки цей знак Зодіаку не любить йти на компроміси, їм буде складно вирішити нагальні проблеми у січні зі своїм партнером. Астрологи радять Тельцям тримати себе в руках та прислухатися до коханої людини. Гороскоп для Тельця на сьогодні читайте на сайті.

Риби

Рибам у січні доведеться зіткнутися із жорстокою реальністю. Вони зрозуміють, хто з їхнього близького оточення приховував свою справжню сутність. Риби розчаруються у людях, яких знали не один день. Їм буде складно "перетравити" ці неприємні факти. Яким буде цей день для Риб, розповість гороскоп на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, кому з представників гороскопа не бачити фінансового благополуччя у 2023 році.