Чекайте на поповнення в сім’ї: три знаки Зодіаку, які можуть завагітніти в 2023 році

Тільці, Скорпіони та Козероги у новому році можуть стати мамами

У рік Чорного Водяного Кролика деяким знакам Зодіаку можна сміливо планувати вагітність, сприяти цьому готові навіть зірки. Тому якщо ви давно хотіли стати мамою, то ваші довгоочікувані мрії про дитину можуть виповнитися в новому 2023 році.

Гороскоп на 2023 рік говорить про те, що, швидше за все, завагітніють три знаки Зодіаку, а саме Телець, Скорпіон та Козеріг. Їхні гороскопи складаються так, що наступний рік стане відповідним періодом для народження малюка.

Телець

Цього року вам потрібно бути відкритим для довгострокових змін, пише stylecaster. Це може бути важко для вольового Тельця. Однак якщо вашою метою є народження дитини, то настане чудовий час, щоб дозволити собі зміни, зарядитися енергією та прийняти новий виклик. Гороскоп для Тельця на сьогодні читайте на сайті.

Скорпіон

Водні знаки, такі як Скорпіони, вважаються найплодючішими із Зодіаку. Ваші інтимні стосунки можуть призвести до вагітності. Ваше его піде на другий план, натомість відкриється ваша турботлива і батьківська сторона. Якщо ви готові вити сімейне гніздо та зустріти лелеку, то 2023 рік – найкращий час для цього. Що чекає на Скорпіона сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Козеріг

Зірки обіцяють надзвичайну романтику та сюрпризи у новому році. Нічого боятися, ви зможете стати справжнісінькою версією себе. Якщо ви перебуваєте у серйозних відносинах, то почнете відкривати нові сторони один одного та приймати новий досвід. Діючи чесно, ви можете виявити, що легше плисти річкою і досягати своєї мети, навіть якщо це не зовсім те, що ви собі уявляли. Будьте готові до поповнення у сімействі. Яким буде цей день для Козерога, дізнайтесь у гороскопі на сьогодні.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні наступного року.