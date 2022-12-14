Названо чотири знаки Зодіаку, яким пощастить у Новий рік та інші свята

Діва, Стрілець, Козеріг та Риби проведуть новорічні свята весело та безтурботно

У Рік Водяного Кролика багатьом знакам Зодіаку пощастить і в коханні, і в грошах. А на когось із зодіакальних представників чекає неймовірно вдалий святковий сезон. Ці люди відпочиватимуть на всю котушку та повеселяться.

За словами астрологів, щасливою зустріч Нового року 2023, Різдва та інших зимових свят буде для чотирьох знаків Зодіаку – Діви, Стрільця, Козерога та Риб. У цей період навіть можуть здійснитися їхні заповітні мрії.

Діва

Свята принесуть у життя Дів позитивні зміни, веселощі, романтику та задоволення, пише stylecaster. Ви зануретеся у святкові гуляння і повністю поринете в атмосферу цієї пори року. А ще може повернутися хтось із колишніх, не заперечуємо, що саме з ним може статися заповітний новорічний поцілунок. Гороскоп для Дів на сьогодні читайте на сайті.

Стрілець

Повсюдні гірлянди та різдвяні фільми на повторі створюють атмосферу, в якій ви починаєте жити з новими силами. Це час пригод та дурниць. З огляду на ретроградний рух Марса пам’ятайте, що навіть якщо щось піде не так і засмутить вас, потім все може обернутися назад. Що чекає на Стрільця сьогодні, дізнайтеся в гороскопі на день.

Козеріг

Ближче до Нового року ви відчуєте себе впевненіше та енергійніше, але й будете готові до труднощів. Якщо хтось і може впоратися з холодом, то це Козеріг! Не ставте собі зайвих питань та насолоджуйтесь святами. Про те, що приготували зірки Козерогові, йдеться у гороскопі на сьогодні.

Риби

На вас чекає прекрасне та таке, що вселяє впевненість, відкриття у святковий сезон. Риби зможуть повністю прийняти себе, що привабить людей, які готові вас любити і цінувати без заздрощів. Настав час здобути незалежність і сміливість бути собою, незалежно від того, як на це реагують ваші ненависники та закляті вороги. З гороскопом для Риб на сьогодні можна ознайомитися на сайті.

Раніше "Телеграф" публікував гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік.