Рік випробувань: що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро в 2023 році
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Наступний рік теж не обіцяє бути простим
Після всіх неприємних сюрпризів і поворотів 2022 року кожному хотілося б трохи перепочити, проте розслаблятися поки що рано, — 2023 рік теж ймовірно не буде простим.
У всякому разі, на це вказують карти Таро, які випали в розкладі для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік.
Раніше ми вже робили інші розклади для всіх знаків:
- любовний гороскоп Таро на 2023 рік;
- гороскоп Таро на роботу та багатство на наступний рік.
А ось які карти випали у загальному розкладі:
Овен — Пуста карта
Усього таких карти дві у колоді. Вважається, що вони випадають, коли неможливо поки дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, результат подій ще не вирішено, або ж Вам поки просто не варто про це думати.
Телець — перевернута Четвірка мечів
У цьому положенні карта каже, що в 2023 році у Вас будуть нові битви, — можливо повернення старих проблем або справ, з якими Ви розпрощалися, може знадобитися нарешті прийняти якесь важливе рішення, щоб вирішити ситуацію. Не кидайтеся у вир з головою, щоб не зробити помилок.
Близнюки — Трійка мечів
Ця карта одна з найдраматичніших у колоді. Вона вказує на те, що ситуацію вже не врятувати і доведеться з чимось попрощатися. Можливо, йдеться про розлучення чи іншу велику втрату, але не варто засмучуватися, оскільки після будь-якого дощу знову виходить Сонце, і у Вашому житті теж ще настане новий етап.
Рак — Король мечів
Ще ця карта відома як "Влада". Протягом наступного року доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.
Лев — перевернута Королева кубків
У 2023 році Ви можете бути схильні до депресії, втечі від проблем та світу в цілому в ілюзорний світ сп’яніння або телебачення. Постарайтеся якнайбільше "заземлятися" і робити щось руками.
Діва — перевернута Шістка кубків
У новому році Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.
Терези — перевернута Сімка пентаклів
У наступному році у Вас можуть виникнути труднощі з фінансами, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.
Скорпіон — перевернутий Туз пентаклів
Зазвичай це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що наступного року все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.
Стрілець — Десятка мечів
Вам попався Владика великої загибелі. У 2023 році якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.
Козеріг — перевернута Помірність
Нетерплячість, непоміркованість і дратівливість можуть вилізти Вам боком протягом наступного року — таким чином Ви самі створюватимете навколо себе проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків та частіше йти на компроміси.
Водолій — перевернутий Самітник
2023 рік і Вам обіцяє мало приємного, — в цьому положенні карта вказує на людину, яка не зуміла знайти своє місце в житті, бажає втекти від реальності і свідомо відмовляється від справжньої повноти життя.
Риби — перевернута Двійка жезлів
Ця карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав, яких знаків Зодіаку чекають доленосні зустрічі у 2023 році.