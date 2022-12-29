Рік випробувань: що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро в 2023 році

Наступний рік теж не обіцяє бути простим

Після всіх неприємних сюрпризів і поворотів 2022 року кожному хотілося б трохи перепочити, проте розслаблятися поки що рано, — 2023 рік теж ймовірно не буде простим.

У всякому разі, на це вказують карти Таро, які випали в розкладі для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік.

Раніше ми вже робили інші розклади для всіх знаків:

А ось які карти випали у загальному розкладі:

Овен — Пуста карта

Усього таких карти дві у колоді. Вважається, що вони випадають, коли неможливо поки дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, результат подій ще не вирішено, або ж Вам поки просто не варто про це думати.

Телець — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що в 2023 році у Вас будуть нові битви, — можливо повернення старих проблем або справ, з якими Ви розпрощалися, може знадобитися нарешті прийняти якесь важливе рішення, щоб вирішити ситуацію. Не кидайтеся у вир з головою, щоб не зробити помилок.

Близнюки — Трійка мечів

Ця карта одна з найдраматичніших у колоді. Вона вказує на те, що ситуацію вже не врятувати і доведеться з чимось попрощатися. Можливо, йдеться про розлучення чи іншу велику втрату, але не варто засмучуватися, оскільки після будь-якого дощу знову виходить Сонце, і у Вашому житті теж ще настане новий етап.

Рак — Король мечів

Ще ця карта відома як "Влада". Протягом наступного року доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.

Лев — перевернута Королева кубків

У 2023 році Ви можете бути схильні до депресії, втечі від проблем та світу в цілому в ілюзорний світ сп’яніння або телебачення. Постарайтеся якнайбільше "заземлятися" і робити щось руками.

Діва — перевернута Шістка кубків

У новому році Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Терези — перевернута Сімка пентаклів

У наступному році у Вас можуть виникнути труднощі з фінансами, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Скорпіон — перевернутий Туз пентаклів

Зазвичай це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що наступного року все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Стрілець — Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. У 2023 році якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Козеріг — перевернута Помірність

Нетерплячість, непоміркованість і дратівливість можуть вилізти Вам боком протягом наступного року — таким чином Ви самі створюватимете навколо себе проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків та частіше йти на компроміси.

Водолій — перевернутий Самітник

2023 рік і Вам обіцяє мало приємного, — в цьому положенні карта вказує на людину, яка не зуміла знайти своє місце в житті, бажає втекти від реальності і свідомо відмовляється від справжньої повноти життя.

Риби — перевернута Двійка жезлів

Ця карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав, яких знаків Зодіаку чекають доленосні зустрічі у 2023 році.