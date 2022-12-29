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Рік випробувань: що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро в 2023 році

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на 2023 рік
Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на 2023 рік. Фото pexels.com

Наступний рік теж не обіцяє бути простим

Після всіх неприємних сюрпризів і поворотів 2022 року кожному хотілося б трохи перепочити, проте розслаблятися поки що рано, — 2023 рік теж ймовірно не буде простим.

У всякому разі, на це вказують карти Таро, які випали в розкладі для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік.

Раніше ми вже робили інші розклади для всіх знаків:

А ось які карти випали у загальному розкладі:

Овен — Пуста карта

Усього таких карти дві у колоді. Вважається, що вони випадають, коли неможливо поки дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, результат подій ще не вирішено, або ж Вам поки просто не варто про це думати.

Телець — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що в 2023 році у Вас будуть нові битви, — можливо повернення старих проблем або справ, з якими Ви розпрощалися, може знадобитися нарешті прийняти якесь важливе рішення, щоб вирішити ситуацію. Не кидайтеся у вир з головою, щоб не зробити помилок.

Близнюки — Трійка мечів

Ця карта одна з найдраматичніших у колоді. Вона вказує на те, що ситуацію вже не врятувати і доведеться з чимось попрощатися. Можливо, йдеться про розлучення чи іншу велику втрату, але не варто засмучуватися, оскільки після будь-якого дощу знову виходить Сонце, і у Вашому житті теж ще настане новий етап.

Рак — Король мечів

Ще ця карта відома як "Влада". Протягом наступного року доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.

Лев — перевернута Королева кубків

У 2023 році Ви можете бути схильні до депресії, втечі від проблем та світу в цілому в ілюзорний світ сп’яніння або телебачення. Постарайтеся якнайбільше "заземлятися" і робити щось руками.

Діва — перевернута Шістка кубків

У новому році Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Терези — перевернута Сімка пентаклів

У наступному році у Вас можуть виникнути труднощі з фінансами, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Скорпіон — перевернутий Туз пентаклів

Зазвичай це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що наступного року все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Стрілець — Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. У 2023 році якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Козеріг — перевернута Помірність

Нетерплячість, непоміркованість і дратівливість можуть вилізти Вам боком протягом наступного року — таким чином Ви самі створюватимете навколо себе проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків та частіше йти на компроміси.

Водолій — перевернутий Самітник

2023 рік і Вам обіцяє мало приємного, — в цьому положенні карта вказує на людину, яка не зуміла знайти своє місце в житті, бажає втекти від реальності і свідомо відмовляється від справжньої повноти життя.

Риби — перевернута Двійка жезлів

Ця карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав, яких знаків Зодіаку чекають доленосні зустрічі у 2023 році.

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