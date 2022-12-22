Фінансовий гороскоп Таро на 2023 рік: хто купатиметься в грошах, а на кого чекає розорення

Наступний рік багатьом принесе зміни

Минаючий 2022 рік приніс стільки малоприємних сюрпризів, що всі з деяким хвилюванням і побоюванням очікують приходу 2023 року, — однак не всім варто боятися, деякі навпаки отримають можливість різко змінити життя на краще.

Про це говорять карти Таро, які випали у фінансовому розкладі для кожного знаку Зодіаку на наступний рік.

Ось такі карти випали у розкладі на 2023 рік:

Овен — Вісімка мечів

У наступному році Вам доведеться "затягнути пояс", оскільки зайві гроші розраховувати не доведеться. Можливо, це буде пов’язане з бажанням виплатити борги або накопичити на щось.

Телець — Повішений

Вас у 2023 році може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність розбиратися з рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Не підписуйте нічого бездумно, є ризик стати жертвою фінансової махінації.

Близнюки — перевернутий Паж жезлів

Наступного року Ви можете зіткнутися з відмовами, розчаруванням у своїй справі та втратою ентузіазму. Це може сильно загальмувати Вас на професійному шляху, що позначиться і на прибутках.

Рак — перевернутий Паж мечів

Вас може потягнути на нові, більш "брудні" методи роботи, які не обернуться успіхом. Слідкуйте за своїм язиком, оскільки невдалі висловлювання можуть викликати великі неприємності на роботі. І не підписуйте документи без уважного прочитання.

Лев — Лицар жезлів

Наступний рік надасть Вам можливість різко змінити життя на краще в матеріальному плані. Можливо, підвернеться вигідна вакансія.

Діва — Закохані

Вам наступного року може сильно допомогти партнер (діловий чи не дуже), — з його боку очікується фінансова допомога з проектами.

Терези — Четвірка кубків

У Вас у 2023 році гроші стабільно будуть, але не надміру, а рівно стільки, щоб задовольнити емоційний голод покупками і зрозуміти, що щастя не в матеріальному.

Скорпіон — Десятка кубків

Це карта щастя, успіху, сімейного благополуччя, проте вона вказує на те, що Ваш успіх не обов’язково буде матеріальним, — але Ви у будь-якому випадку будете задоволені своїм становищем.

Стрілець — Пуста карта

У колоді є дві такі карти, які мають "сорочку" з обох боків. Їх слід трактувати як неможливість на даний момент дати відповідь на запитання, що цікавить, — можливо, все ще може змінитися, або Ви не готові почути відповідь.

Козоріг — перевернута Дев’ятка пентаклів

Є ризик, що у 2023 році Ви можете втратити щось, здобуте великою працею, зіткнутися зі зрадою чи шахрайством. Будьте пильні.

Водолій — Верховна жриця

Карта радить, що краще поки не думати про тлінні гроші, а займатися саморозвитком і ставати мудрішими. Покладайтеся на свою інтуїцію, вона не підведе.

Риби — Десятка мечів

Ця карта передбачає розорення, депресію, крах планів, проблеми з грошима, програні судові процеси. Але не поспішайте засмучуватися, оскільки також вона обіцяє швидкий кінець чорної смуги. Адже найтемніша ніч перед світанком, пам’ятаєте?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також складав любовний гороскоп Таро на 2023 рік.