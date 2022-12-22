Финансовый гороскоп Таро на 2023 год: кто искупается в деньгах, а кого ждет разорение

Следующий год многим принесет перемены

Уходящий 2022 год принес столько малоприятных сюрпризов, что все с некоторым волнением и опасением ожидают прихода 2023 года, — однако не всем стоит бояться, некоторые наоборот получат возможность резко изменить жизнь к лучшему.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в финансовом раскладе для каждого знака Зодиака на следующий год.

Вот такие карты выпали в раскладе на 2023 год:

Овен — Восьмерка мечей

В следующем году Вам придется "затянуть пояс", поскольку на лишние деньги рассчитывать не придется. Возможно это будет связано с желанием выплатить долги или накопить на что-то.

Телец — Повешенный

Вас в 2023 году может ждать потеря жилья и работы, может возникнуть необходимость управляться со счетами, из-за чего свободных денег на себя не будет. Не подписывайте ничего бездумно, есть риск стать жертвой финансовой махинации.

Близнецы — перевернутый Паж жезлов

В следующем году Вы можете столкнуться с отказами, разочарованием в своем деле и потерей энтузиазма. Это может сильно застопорить Вас на профессиональном пути, как и Ваши доходы.

Рак — перевернутый Паж мечей

Вас может потянуть на новые, более "грязные" методы работы, которые не обернутся успехом. Следите за своим языком, неудачные высказывания сгоряча могут вызвать большие неприятности на работе. И не подписывайте документов без внимательного прочтения.

Лев — Рыцарь жезлов

Следующий год предоставит Вам возможность резко изменить жизнь к лучшему в материальном плане. Возможно, подвернется выгодная вакансия.

Дева — Влюбленные

Вам в следующем году может сильно помочь партнер (деловой или не очень), — с его стороны можно ожидать финансовой помощи с проектами.

Весы — Четверка кубков

У Вас в 2023 году деньги стабильно будут, но не в избытке, а ровно столько, чтобы удовлетворить эмоциональный голод покупками и понять, что счастье не в материальном.

Скорпион — Десятка кубков

Это карта счастья, успеха, семейного благополучия, однако она указывает на то, что Ваш успех не обязательно будет материальным, — но Вы в любом случае будете удовлетворены своим положением.

Стрелец — Пустая карта

В колоде есть две такие карты, у которых с обеих сторон "рубашка". Их следует трактовать как невозможность на данный момент дать ответ на интересующий вопрос, — возможно, все еще может измениться, или Вы не готовы услышать ответ.

Козерог — перевернутая Девятка пентаклей

Есть риск, что в 2023 году Вы можете потерять что-то, добытое большим трудом, столкнуться с предательством или мошенничеством. Будьте бдительны.

Водолей — Верховная жрица

Карта советует, что лучше пока не думать о бренных деньгах, а заниматься саморазвитием и становиться мудрее. Полагайтесь на свою интуицию, она не подведет.

Рыбы — Десятка мечей

Эта карта предсказывает разорение, депрессию, крушение планов, проблемы с деньгами, проигранные судебные процессы. Но не спешите огорчаться, поскольку также она обещает скорый конец черной полосы. Ведь самая темная ночь перед рассветом, помните?

Напомним, ранее "Телеграф" также составлял любовный гороскоп Таро на 2023 год.