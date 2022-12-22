От трех знаков Зодиака отвернется удача в январе 2023 года

Астрологи говорят, что представителям этих зодиакальных созвездий встретятся с неожиданными проблемами.

Январь долгожданного 2023 для некоторых знаков Зодиака станет месяцем силы, а для некоторых — довольно непростым периодом. Проблемы и мелкие невзгоды будут буквально преследовать их, возможны ссоры со второй половинкой и конфликты на работе. А некоторым особо незадачливым представителям этих знаков угрожают даже серьезные финансовые проблемы.

Речь идет о рожденных под созвездием Рака, Стрельца и Рыб. События января хорошо "потрепают" им нервы и придется хорошо поработать, чтобы исправить ситуацию, сообщает gsminfo.

Рак

Первый месяц нового года принесет Ракам огромное разочарование: представителей знака предаст близкий человек, которому они безоговорочно доверяли. Это событие причинит Ракам боль, с которой они еще долго не смогут справиться.

Некоторые уроженцы знака впадут в депрессию, начнут хуже работать и к списку их неприятностей может внезапно добавиться еще и проблема с деньгами. Главное в такой ситуации не брать средства взаймы, иначе Раки попадут в финансовую ловушку, из которой не смогут выбраться до конца года.

Стрелец

Представители этого знака в январе 2023 года переживут серьезную ссору со второй половинкой. Невоздержанность Стрельцов в высказываниях может даже привести к разрыву отношений. О своей чрезмерной эмоциональности во время ссоры они еще не раз пожалеют, но будет уже поздно. Также в следующем месяце Стрельцы могут столкнуться с техническими проблемами, например, поломкой бытовой техники или неисправностью автомобиля.

Рыбы

Для Рыб январь следующего года станет тяжелее скорее в эмоциональном плане. Предрасположенность представителей этого знака к чрезмерным волнениям по пустякам может нанести им серьезный вред. Прежде всего начнет страдать карьера Рыб. Им будет очень сложно сосредоточиться на работе и своих непосредственных обязанностях. Да еще и конкуренты начнут "вставлять палки в колеса" и вредить им на каждом шагу. Поэтому Рыбы могут потерять свой авторитет среди коллег и еще понести значительные денежные потери.

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