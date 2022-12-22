Від трьох знаків Зодіаку відвернеться удача у січні 2023 року

Астрологи кажуть, що представникам цих зодіакальних сузір’їв зустрінуться з неочікуваними проблемами

Січень довгоочікуваного 2023 року для деяких знаків Зодіаку стане місяцем сили, а для деяких — досить непростим періодом. Проблеми і дрібні негаразди буквально переслідуватимуть їх, можливі сварки з другою половинкою та конфлікти на роботі. А деяким особливо невдачливим представникам цих знаків загрожують навіть досить серйозні фінансові проблеми.

Йдеться про народжених під сузір’ям Рака, Стрільця та Риб. Події січня добре "потріпають" їм нерви і доведеться добре попрацювати, щоб виправити ситуацію, повідомляє gsminfo.

Рак

Перший місяць нового року принесе Ракам величезне розчарування: представників знаку зрадить близька людина, якій вони беззастережно довіряли. Ця подія завдасть Ракам болю, з яким вони ще довго не зможуть впоратися.

Деякі уродженці знаку впадуть у депресію, почнуть гірше працювати і до списку їхніх неприємностей може раптово додатися ще й проблема з грошима. Головне у такій ситуації не брати кошти в борг, інакше Раки потраплять у фінансову пастку, з якої не зможуть вибратися цілий рік.

Стрілець

Представники цього знака у січні 2023 переживуть серйозну сварку з другою половинкою. Нестриманість Стрільців у висловлюваннях може навіть призвести до розриву стосунків. Про свою надмірну емоційність під час сварки вони ще не раз пошкодують, та буде вже пізно. Також наступного місяця Стрільці можуть зіткнутися з технічними проблемами, наприклад поломкою побутової техніки чи несправністю автомобіля.

Риби

Для Риб січень наступного року стане тяжким скоріше в емоційному плані. Схильність представників цього знака до надмірних хвилювань через дрібниці може завдати їм серйозної шкоди. Перш за все почне страждати кар’єра Риб. Їм буде дуже складно зосередитися на роботі та своїх безпосередніх обов’язках. Та ще й конкуренти почнуть "вставляти палки у колеса" і шкодити їм на кожному кроці. Через це Риби можуть втратити свій авторитет серед колег та ще й понести значні грошові втрати.

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