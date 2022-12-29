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Год испытаний: что ждет все знаки Зодиака по картам Таро в 2023 году

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на 2023 год
Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на 2023 год. Фото pexels.com

Следующий год тоже не обещает быть простым

После всех неприятных сюрпризов и поворотов 2022 года каждому хотелось бы немного передохнуть, однако расслабляться пока рано, — 2023 год, судя по всему, тоже не будет простым.

Во всяком случае, на этоо указывают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на 2023 год.

Ранее мы уже составляли другие расклады для всех Знаков:

А вот какие карты выпали в общем раскладе:

Овен — Пустая карта

Всего таких карты две в колоде. Считается, что они выпадают, когда невозможно пока дать ответ на интересующий вопрос, — возможно, исход событий еще не решен, или же Вам пока просто не стоит об этом думать.

Телец — перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что в 2023 году у Вас грядут новые битвы, — возможно возвращение старых проблем или дел, с которыми Вы распрощались, может понадобиться наконец принять какое-то важное решение, чтобы разрешить ситуацию. Не бросайтесь в омут с головой, чтобы не совершить ошибок.

Близнецы — Тройка мечей

Эта карта одна из самых драматичных в колоде. Она указывает на то, что ситуацию уже не спасти, и придется с чем-то попрощаться. Возможно, речь идет о разводе или другой большой потере, но не стоит печалиться, поскольку после любого дождя снова выходит Солнце, и в Вашей жизни тоже еще наступит новый этап.

Рак — Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". В течение следующего года судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Лев — перевернутая Королева кубков

В 2023 году Вы можете быть склонны к депрессии, отрешению от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения. Постарайтесь побольше "заземляться" и делать что-то руками.

Дева — перевернутая Шестерка кубков

В новом году Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Весы — перевернутая Семерка пентаклей

В грядущем году у Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Скорпион — перевернутый Туз пентаклей

Обычно это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что в следующем году все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Стрелец — Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. В 2023 году какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Козерог — перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком в течение следующего года, — таким образом Вы сами будете создавать вокруг себя проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

Водолей — перевернутый Отшельник

2023 год и Вам обещает мало приятного, — в этом положении карта указывает на человека, не сумевшего найти свое место в жизни, желающего убежать от реальности и сознательно отказывающегося от подлинной полноты жизни.

Рыбы — перевернутая Двойка жезлов

Эта карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Напомним, ранее "Телеграф" также писал, каких знаков Зодиака ждут судьбоносные встречи в 2023 году.

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