Год испытаний: что ждет все знаки Зодиака по картам Таро в 2023 году

Следующий год тоже не обещает быть простым

После всех неприятных сюрпризов и поворотов 2022 года каждому хотелось бы немного передохнуть, однако расслабляться пока рано, — 2023 год, судя по всему, тоже не будет простым.

Во всяком случае, на этоо указывают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на 2023 год.

Ранее мы уже составляли другие расклады для всех Знаков:

А вот какие карты выпали в общем раскладе:

Овен — Пустая карта

Всего таких карты две в колоде. Считается, что они выпадают, когда невозможно пока дать ответ на интересующий вопрос, — возможно, исход событий еще не решен, или же Вам пока просто не стоит об этом думать.

Телец — перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что в 2023 году у Вас грядут новые битвы, — возможно возвращение старых проблем или дел, с которыми Вы распрощались, может понадобиться наконец принять какое-то важное решение, чтобы разрешить ситуацию. Не бросайтесь в омут с головой, чтобы не совершить ошибок.

Близнецы — Тройка мечей

Эта карта одна из самых драматичных в колоде. Она указывает на то, что ситуацию уже не спасти, и придется с чем-то попрощаться. Возможно, речь идет о разводе или другой большой потере, но не стоит печалиться, поскольку после любого дождя снова выходит Солнце, и в Вашей жизни тоже еще наступит новый этап.

Рак — Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". В течение следующего года судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Лев — перевернутая Королева кубков

В 2023 году Вы можете быть склонны к депрессии, отрешению от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения. Постарайтесь побольше "заземляться" и делать что-то руками.

Дева — перевернутая Шестерка кубков

В новом году Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Весы — перевернутая Семерка пентаклей

В грядущем году у Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Скорпион — перевернутый Туз пентаклей

Обычно это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что в следующем году все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Стрелец — Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. В 2023 году какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Козерог — перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком в течение следующего года, — таким образом Вы сами будете создавать вокруг себя проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

Водолей — перевернутый Отшельник

2023 год и Вам обещает мало приятного, — в этом положении карта указывает на человека, не сумевшего найти свое место в жизни, желающего убежать от реальности и сознательно отказывающегося от подлинной полноты жизни.

Рыбы — перевернутая Двойка жезлов

Эта карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Напомним, ранее "Телеграф" также писал, каких знаков Зодиака ждут судьбоносные встречи в 2023 году.