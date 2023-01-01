Таропрогноз на 1 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Не всем стоит спешить врываться в 2023 год

Новый год всегда приносит возможность пересмотреть и улучшить свою жизнь к лучшему, однако не всем стоит спешить это делать прямо с воскресенья, 1 января, — некоторым лучше дать себе сначала передохнуть от всего.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз пентаклей, перевернутая Десятка кубков, перевернутая Шестерка кубков

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Перевернутая Десятка кубков

1 января Вы можете почувствовать, что у Вас все валится из рук, потеряна гармония и назревают конфликты, — отдохните пока от всего и не спешите врываться в новый год.

Перевернутая Шестерка кубков

В первый день года Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака в 2023 году.