Оккупанты заявляют про успех на Запорожском направлении: актуальные карты боев в Украине

В период праздников враг усилил контроль и разведку

В канун Нового года российские оккупанты продолжали атаковать на различных направлениях на востоке Украины. Они пытались восстановить утраченные позиции на линии Сватово — Кременная.

Продолжается наступление врага и в районе Бахмута и на Авдеевском направлении. В отчете Института изучения войны сказано, что враг продолжает операции на востоке Запорожской области и южном направлении. По данным Генштаба атаки отбиты в районе Стельмаховки, Площанки и Белогоровки Луганской области и Соледара, Бахмутского, Бахмута, Озаряновки, Марьинки и Победы — Донецкой.

Аналитики также указали на то, что россия могла начать исчерпывать запасы артиллерийских снарядов. Ссылаясь на главу ГУР Кирилла Буданова, отмечают — это может стать заметно к марту 2023 года. По его оценкам количество снарядов в день сократилось втрое.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Враг атаковал вдоль линии Сватово — Кременная. Атаки оккупантов были отбиты северо-западнее Сватово, северо-западнее и южнее Кременной. Генштаб сообщает, что в районе населенного пункта Лиман Второй Харьковской области враг ужесточил контрразведывательные меры и ищет тех, кто поддерживает Украину.

Карта военных действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области враг продолжает атаковать Бахмут и окрестности. Украинские военные отразили атаки в нескольких населенных пунктах. Вагнеровцы все также нацелены на Соледар. В районе Авдеевки нападения россиян также были отбиты.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

По мнению аналитиков, россияне пытаются преувеличить российские победы на юге Украины. Они заявили, что захватили в Запорожской области село Дорожнянка. Однако подтверждения этому исследователи не видят. У Генштаба в свежей сводке есть данные только про обстрел населенного пункта. Враг продолжает укрепляться — в районе Розовки начали строить сооружения оборонного назначения. Враг пытается укрыться от украинских сил, однако удается это непросто — в данных Генштаба приводятся данные подтвержденных потерь за последние дни декабря — ударами на южном направлении в Запорожской и Херсонской области уничтожены сотни российских солдат. Согласно цифрам из последней сводки — за 30 декабря в Запорожской области потери в 160 человек, не считая техники.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что в канун Нового года российские оккупанты снова ударили по Украине дронами и ракетами. Серьезные взрывы прозвучали в столице — Киеве.