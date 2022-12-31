Перед Новым годом враг активизируется на еще одном направлении: актуальные карты боев в Украине
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Армия рф снизила темпы атак, но продолжает нападать и обстреливать как позиции военных, так и украинские города
Враг продолжает активно атаковать на востоке Украины. Российские оккупанты наносят удары по линии Сватово — Кременная. На Лиманском направлении продолжается наступление, а в районе Купянска — попытки занять более выгодные позиции.
По данным Института изучения войны, россияне также продолжали наступление в районе Авдеевки и в Бахмуте, но в последнем темпы российских операций могли замедлиться в сравнении с предыдущими днями. В районе Авдеевки оккупанты пытаются улучшить тактическое положение.
В Запорожской области, как и по всей территории возле фронта, продолжаются обстрелы. Враг тем временем заявляет про наземные удары в регионе. Однако по данным Генштаба ВСУ, атаки оккупантов отбиты в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.
Восток Украины
Российские войска проводят контратаки, пытаясь восстановить позиции в Луганской области. Под ударом был район западнее Сватово. В районе Кременной оккупанты могли продвинуться, южнее города в районе Белогоровки было снято видео с россиянами на тактически значимых высотах. Украинские силы продолжают наносить удары по местам сосредоточения врага в Луганской области.
В Донецкой области оккупанты продолжают наступать в районе Бахмута, но медленнее чем в последние дни. на это также указывает меньшее количество населенных пунктов в районе, подвергшихся наземной атаке. По заявлениям врага, им удалось продвинуться в районе Подгородного, но украинские военные предпринимают контратаки.
На север от Авдеевки и вдоль западной окраины Донецка враг продолжает атаки. Украинские военные бьют по сосредоточению оккупантов в Донецке. Накануне вследствие удара погиб начальник Контрольно-следственного отдела Военного следственного управления СК рф по Объединенной группировке войск Евгений Рябков.
Юг Украины
Российские источники заявляют про активность и бои в Запорожской области, якобы прорыв южнее Гуляйполя. В администрации области сообщили, что враг сосредоточен на обороне. Аналитики считают, что российские силы могут проводить ограниченные операции по улучшению своих тактических позиций в Запорожской области. Генштаб Украины про штурмы не сообщал, но дал данные по массовым обстрелам. Также враги бьют по региону, включая Херсонскую, Днепропетровскую и Николаевскую области из артиллерии.
Ранее "Телеграф" публиковал мнение эксперта, который считает, что даже бросив на фронт массу мобилизованных россиян россия не достигнет поставленной цели. Будет только больше потерь в рядах врага. Украина тем временем укрепляет систему ПВО, стремясь сделать ее лучшей в Европе.