Перед Новым годом враг активизируется на еще одном направлении: актуальные карты боев в Украине

Армия рф снизила темпы атак, но продолжает нападать и обстреливать как позиции военных, так и украинские города

Враг продолжает активно атаковать на востоке Украины. Российские оккупанты наносят удары по линии Сватово — Кременная. На Лиманском направлении продолжается наступление, а в районе Купянска — попытки занять более выгодные позиции.

По данным Института изучения войны, россияне также продолжали наступление в районе Авдеевки и в Бахмуте, но в последнем темпы российских операций могли замедлиться в сравнении с предыдущими днями. В районе Авдеевки оккупанты пытаются улучшить тактическое положение.

В Запорожской области, как и по всей территории возле фронта, продолжаются обстрелы. Враг тем временем заявляет про наземные удары в регионе. Однако по данным Генштаба ВСУ, атаки оккупантов отбиты в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские войска проводят контратаки, пытаясь восстановить позиции в Луганской области. Под ударом был район западнее Сватово. В районе Кременной оккупанты могли продвинуться, южнее города в районе Белогоровки было снято видео с россиянами на тактически значимых высотах. Украинские силы продолжают наносить удары по местам сосредоточения врага в Луганской области.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области оккупанты продолжают наступать в районе Бахмута, но медленнее чем в последние дни. на это также указывает меньшее количество населенных пунктов в районе, подвергшихся наземной атаке. По заявлениям врага, им удалось продвинуться в районе Подгородного, но украинские военные предпринимают контратаки.

На север от Авдеевки и вдоль западной окраины Донецка враг продолжает атаки. Украинские военные бьют по сосредоточению оккупантов в Донецке. Накануне вследствие удара погиб начальник Контрольно-следственного отдела Военного следственного управления СК рф по Объединенной группировке войск Евгений Рябков.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские источники заявляют про активность и бои в Запорожской области, якобы прорыв южнее Гуляйполя. В администрации области сообщили, что враг сосредоточен на обороне. Аналитики считают, что российские силы могут проводить ограниченные операции по улучшению своих тактических позиций в Запорожской области. Генштаб Украины про штурмы не сообщал, но дал данные по массовым обстрелам. Также враги бьют по региону, включая Херсонскую, Днепропетровскую и Николаевскую области из артиллерии.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" публиковал мнение эксперта, который считает, что даже бросив на фронт массу мобилизованных россиян россия не достигнет поставленной цели. Будет только больше потерь в рядах врага. Украина тем временем укрепляет систему ПВО, стремясь сделать ее лучшей в Европе.