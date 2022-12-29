Когда россия начнет по-настоящему "сыпаться": эксперт назвал дату поворотного этапа войны

По словам Черника, у Украины есть шанс освободить оккупированные территории в 2023 году, но с Крымом дела обстоят сложнее

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, который ранее говорил о переходе россиян в глухую оборону, озвучил прогноз касательно войны в Украине на 2023 год. По его словам, противник может начать "сыпаться" в период с конца весны по начало лета.

Эксперт уверен, что возможности вернуть ранее захваченные россией территории у нашей страны точно есть, но только не в отношении Крыма. Такое мнение он выразил в комментарии изданию "Остров".

Черник пояснил, что способствует проигрышу россии в войне.

"Есть большая надежда, что в следующем году, на конец весны-начало лета, рф начнет по-настоящему сыпаться, в первую очередь, в военно-технологической части. россия уже на эту минуту не может полноценно строить необходимое количество ракет, чтобы наносить удары по Украине, потому что ее современный военно-промышленный комплекс на 40% зависит от импортных комплектующих", — сказал военный эксперт.

К примеру, только российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" включает в себе 130 импортных элементов. Черник надеется, что санкции против рф придушат ее в военно-промышленном смысле и обрушат экономику так, что возникнут серьезные проблемы с техническим обеспечением на фронте.

Полковник отметил, что "выдохнуть" Украина сможет при трех условиях: распад рф на 15-20 государств, отсутствие у россии ядерного оружия, членство нашей страны в НАТО. В противном случае, по словам эксперта, военная угроза не исчезнет, даже в случае победы Украины в 2023 году.

"Что же касается освобождения оккупированных территорий в следующем году, то я верю, что в 2023 году это может случиться. Но у меня нет оптимизма относительно Крыма. Если в части Донбасса это может случиться, потому что на эту минуту мы демонстрируем стратегическую динамику, и однозначно полотно этой войны пишут украинцы, то в контексте крымского полуострова все намного сложнее", — считает Черник.

Эксперт не прогнозирует возвращения Крыма в 2023 году. По его мнению, это может произойти в случае наращивания потенциала страны до таких масштабов, что проведение военной операции будет нецелесообразным. Способствовать успеху в этом направлении, добавил полковник, будет падение путинского режима. В какие-то "дипломатические формулы" Черник не верит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил о неком тупике в российско-украинской войне.