Не только Макеевка: в сети пишут о еще одной массовой гибели российских военных

В расположении находились десятки оккупантов

Новогоднее "поздравление" от Вооруженных сил Украины получили не только российские солдаты в Макеевке, а и оккупанты в двух населённых пунктах под Шахтерском. Взрыв оказался настолько мощным, что его почувствовали жители многих населенных пунктов в округе.

Так, по информации донецкой пропагандистки Юлии Андриенко, "поздравление" под Шахтерском было доставлено получателям 1 января в пол третьего ночи. Она уточнила, что мощные взрывы раздались сразу в двух населенных пунктах — в Садовом и Давыдовке.

По её словам удары пришлись прямо в расположение российских захватчиков, коих там находилось по несколько десятков.

"В Садовом поселили (российских солдат — Ред.) в бывшем детском саду, осталась одна стена. Волна докатилась до моего хутора, дом содрогнулся, сквозь сон я только сказала: "Такой силы взрыва и такие бахи мы еще не испытывали здесь". На Давыдовке (захватчики — Ред.) располагались в клубе, тоже в хлам. На Садовом живет племянница. Утром достали только 20 человек. И там, и там было по 50, вроде. Такая грусть. В новогоднюю ночь тоже был прилет, опять дом качнуло. Все сети молчат", — рассказывает Андриенко.

Информацию о "прилете" по оккупантам прокомментировал и известный украинский журналист Денис Казанский.

"Просто напомню, что все эти люди сейчас могли бы мирно уплетать салат оливье в своих мухосрансках, если бы спятивший старикашка не решил поиграть в великого завоевателя. Все эти люди погибли напрасно, просто так, во имя ничего. Не геройской, а абсолютно бессмысленной и тупой смертью — их просто погрузили в вагон, привезли, как крупный рогатый скот, в какое-то здание и похоронили под грудой обломков. И самое потрясающее, что в самой России всем абсолютно все равно", — отметил Казанский.

Давыдовка

Садовое

Напомним, ранее мы писали о том, что в канун Нового года во многих российских городах произошла праздничная "бавовна".

Также мы сообщали о том, что на аэродроме в российском Воронеже произошли "хлопки".