Удар по мобіках у Макіївці: у шойгу озвучили цифру загиблих

У рф озвучили свою версію

У Міністерстві оборони рф назвали нібито точну цифру загиблих російських окупантів внаслідок потужного удару по величезній базі мобілізованих, розташованої в будівлі ПТУ в Макіївці.

Офіційний представник відомства ігор конашенков заявив, що жертв серед російських військових нібито було 63 особи. Відповідна інформація була опублікована в Telegram-каналі Міноборони росії в Telegram.

"В результаті поразки чотирма ракетами з фугасною головною частиною пункту тимчасової дислокації загинуло 63 російські військовослужбовці. Рідним і близьким загиблих військовослужбовців буде надана вся необхідна допомога та підтримка", — сказали в Міноборони рф.

Варто зазначити, 1 січня в СтратКому ВСУ повідомив, що в результаті потужного удару загинули 400 російських окупантів. Ще приблизно 300 військових росії отримали різні травми.

Нагадаємо, що в новорічну ніч, під бій курантів, в окупованій Макіївці пролунав вибух у будівлі ПТУ, де перебували російські мобілізовані солдати. У мережі відразу почала з’являтися інформація про сотні жертв внаслідок удару по загарбниках. Своєю чергою, у російських пропагандистів почалася справжня істерика. Вони обурилися, що будівля не знаходилася під захистом.