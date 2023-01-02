Десятки чи сотні загиблих російських мобіків у Макіївці? Що наразі відомо про новорічний удар

У російських пропагандистів палає, шукають винних

Удар по казармі з російськими чмобіками у тимчасово окупованій росією Макіївці Донецької області забрав сотні життів окупантів. Кремлівські пропагандисти вже здійняли галас і шукають винних серед своїх. Розповідаємо, що про це відомо.

Удар під бій курантів, від ПТУ нічого не лишилося

Макіївка на карті

Швидше за все, атака на військову базу росіян сталася ввечері 31 грудня — на Новий рік і якраз під бій курантів о 12-й ночі.

Військова база розташовувалася у будівлі 19-го ПТУ в районі Шлях Ілліча на розі вулиць Кремлівська та Чугуївська.

Як видно з фото та відео, від будівлі практично нічого не лишилося. У місцевих чатах макіївчани повідомляли про сотні загиблих. Також у соцмережах пишуть, що у цьому місці мобілізовані святкували Новий рік і випивали на момент удару.

Профтехучилище 19 у Макіївці до та після вибуху

"Пекло пекельне. Наші знесли з Хаймарса розклад рашистів у 19 бурсі. Як будівлі училища більше не існує", — пише користувач під ніком Hugo_StiglitzUA.

Як повідомляв журналіст Денис Казанський, уранці 1 січня вулиці Макіївки виглядали так:

Ось як виглядало те, що залишилося від казарми:

Офіційно інформацію про загибель своїх чмобіків у міноборони росії прокоментували лише під вечір 2 січня:

"63 російські військові загинули внаслідок удару в районі Макіївки… Київ завдав удару "Himars" по пункту тимчасової дислокації одного з підрозділів ЗС рф у районі Макіївки, два снаряди було збито", — заявили у міноборони країни-агресора.

Скільки окупантів загинуло насправді

Офіційних повідомлень досі нема, проте у соцмережах мова йде про сотні убитих. Так, перші неофіційні дані про вибух почали поширюватися під вечір 1 січня. Інформація просочувалася з різних джерел.

Прокремлівські Telegram-канали закликають покарати винних

Спочатку повідомлення були короткими, потім цю інформацію почали підтверджувати так звані російські військкори, терорист Ігор Гіркін і пропагандисти на кшталт втікача-регіонала Олега Царьова та Анатолія Шарія.

Проросійські ставленики на окупованих територіях, зокрема Данило Безсонов, визнають жертви. Безсонов сказав, що йдеться саме про удар із HIMARS.

Дані про загиблих різняться: від щонайменше 76 загиблих до близько 600, ось про які цифри йде мова:

міноборони рф каже про 63 загиблих окупантів .

. росагенція ТАСС із посиланням на "представництво ДНР у СЦКК" повідомило про понад 15 поранених.

Стратком ЗСУ повідомив, що загинули близько 400 осіб, ще 300 поранені.

пропагандист володимир соловйов написав про близько 400 убитих.

блогер Володимир Романов у Telegram-каналі "Romanov Лайт" каже про десятки загиблих.

загиблих. Telegram-канал "Образ будущего" пише, що загинули 76 осіб, 136 поранені. Основний збиток — від гігантської цистерни з 5 тоннами дизельного палива, яка була у ПТУ. Повідомляється, що багато хто задихнувся від диму під завалами.

Також російські воєнкори припускають, що причиною влучання стало використання чмобіками мобільних телефонів з російськими сім-картами.

"Противник, використовуючи розвідувальний комплекс "ECHELON", встановив активність стільникового зв'язку та їхнє розташування", – йдеться в повідомленні.

Водночас Telegram-канали кажуть, що росзмі заборонили повідомляти про Макіївку.

Стратком ЗСУ припустив, що причиною вибуху стало паління у непристосованому для цього місці.

Стратком ЗСУ пожартував про причину загибелі окупантів, які приїхали на український Донбас

Істерика у російських пропагандистів

У Telegram-каналах російські пропагандисти здивовані великою кількістю загиблих та обурюються, чому будинок не був під захистом.

Пропагандисти реагують на масову загибель мобілізованих у Макіївці

Військовий репортер пропагандистського ВГТРК Олександр Сладков звертає увагу на те, що особовий склад не розкидали по різних місцях, як це уже роблять зі зброєю. Хоча після ударів по складах із боєприпасами їх почали розміщувати по різних місцях, щоб уникнути скупчення в одному місці.

Шарій про смерть російських мобіків у окупованій Макіївці

Терорист Гіркін сказав про генералів, неможливо навчити:

Гіркін звинувачує генералів

Пропагандисти звинувачують своє військове керівництво у некомпетентності та нездатності сприймати досвід війни.

Борис Рожин про вибух

Інші вимагають притягнути винних до відповідальності і нарікають, що у російських корупційних реаліях цього не відбувається, усі продовжують удавати, що нічого не сталося.

Втікач Царьов співчуває загиблим окупантам

А от як інцидент прокоментував офіційний російський чиновник, віце-спікер мосміськдуми Андрій Медведєв. Чиновник каже, що у кожної помилки є ім’я, але винних навпряд чи покарають.

Андрій Медведєв про вибух у Макіївці

Цікаво, що цей вибух у казармі стався перед стартом нової масштабної хвилі мобілізації у росії, про яку не один раз попереджала українська розвідка. Однак знищення сотень мобіків оголило велику проблему російської армії, а саме — де саме їх селити, щоб не втратити усіх за день.

Як повідомляв "Телеграф", новорічне "вітання" від Збройних сил України отримали не лише російські солдати в Макіївці, а й окупанти у двох населених пунктах під Шахтарськом. Вибухи пролунали у Садовому та Давидівці у розташуваннях російських загарбників.