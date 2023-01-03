Макіївка — ганьба для Путіна: NYT назвала причини знищення сотень окупантів

Російські воєначальники розмістили гарнізон військ поряд із складом БК у досяжності української артилерії

У новорічну ніч 1 січня 2023 року було завдано удару по розташуванню окупантів у Макіївці Донецької області. За різними даними, вбито близько 400 російських солдатів та ще 300 поранено.

Іноземні журналісти назвали атаку по позиціях окупантів ганьбою для путіна та його військового керівництва, пише The New York Times.

За оцінками військових чиновників з України, під час удару було вбито приблизно 400 російських солдатів. Велика цифра обумовлена тим, що постраждало ПТУ, в якому було розташування окупантів. У новорічну ніч російські солдати здебільшого перебували саме там. Джерела прямо не підтвердили причетність до удару ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони України.

Повідомляється, що в ударі по розташуванню росіян винне саме керівництво армії країни-агресора. Воно припустилося трьох фатальних і дороговартісних помилок, через які сотні солдатів були знищені:

розміщення гарнізонних військ у щільній концентрації у межах досяжності української артилерії;

розміщення їх у тій самій будівлі, де і склад боєприпасів;

дозвіл військовим використовувати мобільні телефони, сигнали яких українці можуть використовувати, щоб зосередитись на своїй цілі.

"Жодне із тверджень не може бути незалежно перевірено, але навіть найнижча кількість буде однією з найгірших російських втрат в одному епізоді війни і ганьба для президента володимира путіна", — пише видання.

Президент росії неодноразово присягався громадськості виправити кричущі помилки та слабкості у збройних силах рф, які виявила війна. Крім того, під час свого новорічного звернення, яке було нібито знято на військовій базі, він звернувся до родин загиблих в Україні та цинічно заявив, що "поділяє їхній біль усім серцем".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що за офіційними даними Росії, нібито в Макіївці загинули 63 військовослужбовці внаслідок новорічного обстрілу.