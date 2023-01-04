Виновных уже нашли: в россии назвали новую цифру убитых в Макеевке мобилизированных

Ответственность за происшествие переложили на самих оккупантов

Россияне продолжают разборы завалов ПТУ во временно оккупированной Макеевке, в котором во время удара ВСУ находилось большое количество солдат и Саратовской области.

Как говорится в сообщении российского минобороны, там уже было найдено 89 тел мобилизированных, кроме того сообщается, что во время удара там находился старший офицер.

"Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин", — проинформировали в ведомстве.

Также там уже поспешили переложить ответственность за происшествие на самих мобилизированных, которые якобы массово включили и использовали мобильные телефоны.

"Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", — говорят в минобороны рф.

Стоит отметить, что в сети уже появилась информация о том, что родственники погибших оккупантов отрицают эту информацию. По их словам, сим-карты, а иногда и телефоны, выбрасываются на границе, а после прибытия в Украину солдаты покупают новые.

Стоит отметить, что Стратком ВСУ после удара сообщил, что в Макеевке были ликвидированы около 400 оккупантов, а еще около 300 получили ранения. В россии же сразу после этого начали искать виновных в случившемся.