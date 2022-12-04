Постоянные обстрелы, руины и холод: как живет сейчас прифронтовый Бахмут (репортаж)

Город встречает сожженными авто, разрушенными зданиями и звуками взрывов

Всем известно, что на сегодняшний день Бахмутское направление является одним из самых "горячих" на фронте, — однако информации о ситуации там немного, ведь там идут постоянные боевые действия и находиться там опасно.

Однако корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Бахмуте и сделал много поразительных фото и видео, что сейчас происходит в том районе Донецкой области.

Как известно, Бахмут находится у самой линии боевых действий с оккупантами в Донецкой области, контроль над ним большой ценой удерживают Вооруженные силы Украины.

Бахмут на карте боевых действий 04.12.2022

Обстрелы в городе слышно почти постоянно, и людей там почти не осталось, — нет ни воды, ни тепла.

На подъездах и в самом городе много разрушенных транспортных средств.

Въезд в Бахмут выглядит весьма "живописно"

По всему городу разбросана сгоревшая техника

Сильно пострадали мосты и железная дорога:

Стратегические объекты пострадали больше всего

Враг позаботился о железной дороге Бахмута

Транспортные пути серьезно пострадали

Восстановление конструкций влетит в копеечку

Часто можно встретить окопы и укрепления.

Большие убытки понес бизнес Бахмута:

Обстрелы затронули и торговый центр в Бахмуте

Задело и бахмутский промышленный комплекс

А вот здание, на котором, судя по всему, только велись работы в рамках программы президента "Большая стройка", — оно получило серьезные повреждения и рядом с ним зияет большой котлован после прилета.

Украинцы строятся, оккупанты только разрушают

В одном из домов огромная дыра после прилета, рухнули перекрытия на всех этажах.

И в целом по улицах повсюду разруха и последствия обстрелов:

Панорамные окна не выдержали российской агрессии

У некоторых зданий просто "слизало" верхние этажи

Повсеместно можно встретить провалы в земле после прилетов

Страдают даже детские площадки

Однако, местные жители несмотря ни на что утверждают, что Бахмут — это Украина.

Неоспоримый факт

Улицы Бахмута шепчут, что россиянам там не рады

Напомним, ранее "Телеграф" также показывал эксклюзивные фото, как сейчас выглядит военный госпиталь в Бахмуте.