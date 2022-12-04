Постоянные обстрелы, руины и холод: как живет сейчас прифронтовый Бахмут (репортаж)
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Город встречает сожженными авто, разрушенными зданиями и звуками взрывов
Всем известно, что на сегодняшний день Бахмутское направление является одним из самых "горячих" на фронте, — однако информации о ситуации там немного, ведь там идут постоянные боевые действия и находиться там опасно.
Однако корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Бахмуте и сделал много поразительных фото и видео, что сейчас происходит в том районе Донецкой области.
Как известно, Бахмут находится у самой линии боевых действий с оккупантами в Донецкой области, контроль над ним большой ценой удерживают Вооруженные силы Украины.
Обстрелы в городе слышно почти постоянно, и людей там почти не осталось, — нет ни воды, ни тепла.
На подъездах и в самом городе много разрушенных транспортных средств.
Сильно пострадали мосты и железная дорога:
Часто можно встретить окопы и укрепления.
Большие убытки понес бизнес Бахмута:
А вот здание, на котором, судя по всему, только велись работы в рамках программы президента "Большая стройка", — оно получило серьезные повреждения и рядом с ним зияет большой котлован после прилета.
В одном из домов огромная дыра после прилета, рухнули перекрытия на всех этажах.
И в целом по улицах повсюду разруха и последствия обстрелов:
Однако, местные жители несмотря ни на что утверждают, что Бахмут — это Украина.
Напомним, ранее "Телеграф" также показывал эксклюзивные фото, как сейчас выглядит военный госпиталь в Бахмуте.