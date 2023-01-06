Очень далеко от фронта: Добкина-младшего засекли в любопытном месте

47-летний Добкин младший подпадает под критерии мобилизации, однако на фронт пока не рвется

Экс-депутата Верховной Рады VIII созыва от "Оппоблока" Дмитрия Добкина заметили в варшавском отеле на завтраке, куда 47-летний младший брат бывшего мэра Харькова и экс-губернатора Харьковской области, а ныне диакона УПЦ МП Михаила Добкина пришел уже после окончания выдачи продуктов.

Об этом журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщает на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

Пользователи соцсетей активно и с юмором отреагировали на сообщение журналиста и выложенным им снимок, на котором Добкин-младший был одет в спортивный костюм и держал в руках пустую бутылку из-под минералки.

Одни вспомнили курьезную ситуацию в парламенте, когда в зале заседаний Рады Дмитрий не мог совладать с мимикой и изрядно повеселил избирателей:

Другие — интересуются, кто еще из представителей власти сбежал из Украины после начала войны и как их выпустили из страны. Любопытно, что по законодательству Дмитрия Добкина не должны были выпустить из страны, поскольку он не является многодетным отцом.

Третьи задают резонный вопрос — зачем экс-нардепу пустая бутылка:

Кое-кто тонко троллит Добкина за пребывание в Варшаве вместо того, чтобы как его бывшие сопартийцы — находяться в Вене и Монако.

Некоторые посетители странички журналиста припомнили скандальному экс-нардепу историю с колонной в Верховной Раде, где он прятался от вездесущих глаз работников пера.

Напомним, ранее разразился скандал, после того как обычно пророссийский политик Добкин-старший фотографировался в военной форме и с автоматом. Затем выяснилось, что он не служит ни в ВСУ, ни в Нацгвардии, ни в полиции, ни в СБУ. Тогда соцсети взорвались фотожабами и мемами на тему "службы" Михаила Марковича.

Впрочем, это не первый "мастер-класс по переобуванию в воздухе": ранее Добкин-старший рассказывал, что будет делать в случае вторжения России.