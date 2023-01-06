Дуже далеко від фронту: Добкіна-молодшого засікли у цікавому місці

47-річний Добкін-молодший підпадає під критерії мобілізації, проте на фронт поки що не рветься

Екс-депутата Верховної Ради VIII скликання від "Опоблоку" Дмитра Добкіна помітили у варшавському готелі на сніданку, куди 47-річний молодший брат колишнього мера Харкова та екс-губернатора Харківської області, а нині диякона УПЦ МП Михайла Добкіна прийшов уже після закінчення видачі продуктів.

Про це журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомляє на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне фото.

Користувачі соцмереж активно та з гумором відреагували на повідомлення журналіста і викладений ним знімок, на якому Добкін-молодший був одягнений у спортивний костюм і тримав у руках порожню пляшку з-під мінералки.

Одні згадали курйозну ситуацію в парламенті, коли в залі засідань Ради Дмитро не міг упоратися з мімікою і неабияк повеселив виборців:

Інші цікавляться, хто ще з представників влади втік з України після початку війни і як їх випустили з країни. Цікаво, що за законодавством, Дмитра Добкіна не мали випустити з країни, оскільки він не є багатодітним батьком.

Треті ставлять резонне питання — навіщо екс-нардепу порожня пляшка:

Дехто тонко тролює Добкіна за перебування у Варшаві замість того, щоб як його колишні сопартійці — перебувати у Відні та Монако.

Деякі відвідувачі сторінки журналіста пригадали скандальному екс-нардепу історію з колоною у Верховній Раді, де він ховався від всюдисущих очей працівників пера.

Нагадаємо, раніше вибухнув скандал, після того, як зазвичай проросійський політик Добкін-старший фотографувався у військовій формі і з автоматом. Потім з’ясувалося, що він не служить ні в ЗСУ, ні в Нацгвардії, ні в поліції, ні в СБУ. Тоді соцмережі вибухнули фотожабами та мемами на тему "служби" Михайла Марковича.

Втім, це не перший "майстер-клас з перевзуття в повітрі": раніше Добкін-старший розповідав, що робитиме у разі вторгнення Росії.