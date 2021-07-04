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"Мастер-класс по переобуванию в воздухе": Добкин рассказал, что будет делать в случае вторжения России (видео)

"Мастер-класс по переобуванию в воздухе": Добкин рассказал, что будет делать в случае вторжения России (видео)
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Бывший мэр Харькова и экс-глава городской облгосадминистрациии Михаил Добкин заявляет, что в случае военного вторжения будет в рядах тех, кто возьмет оружие, чтобы защитить свой дом. 

Фрагмент его интервью приводит телеграм-канал "Харьков Life".

По словам Добкина, его дом находится в 40 км от границы с Россией. 

"А потому если случится ситуация с приходом сюда чужих войск, они катком пройдут через мой дом", - сказал он. 

Добкин заявил, что не разделяет мнение о том, что у Украины "самая сильная армия в мире" и не питает иллюзий о возможностях украинской и российской армий. 

"Но даже в такой ситуации, я возьму в руки то оружие, которое есть у меня дома, и пойду защищать свой дом не зависимо от того, с какой стороны придут. С Польши, с Венгрии, с Румынии, с России, мне все равно.  Это мой дом, я здесь живу, я его буду защищать", - сказал он. 

Впрочем, пользователи сети его словам не особо поверили. 

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Как сообщалось ранее, после смерти бывшего мэра города Геннадия Кернеса, Верховная Рада назначила следующие выборы харьковского городского главы на 31 октября 2021 года. 

Добкин заявил, что будет бороться за пост мэра.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Харьков, Россия, Михаил Добкин.
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